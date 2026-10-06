¡Inesperado! Participante de Súper Chef Celebrities sorprende con una propuesta de matrimonio

La sexta temporada de “Súper Chef Celebrities” de Wapa Televisión además de incluir un nuevo concepto dedicado a los “foodtruckers” donde los participantes crean recetas sabrosas, ha sumado un “plato” distinto lleno de amor.

Y es que en la cocina de “Súper Chef Celebrities” se han vivido momentos de tensión, emoción, alegría, frustración y orgullo a lo largo de diferentes temporadas, pero la denominada “Foodtruckers Edition” quedará para la historia al menos para una pareja que compartió su historia de amor con los televidentes de la pantalla chica.

Ayer, lunes, el fogón estuvo ardiente para el participante José Román de @prpinchos quien además de la cocción de alimentos estaba cocinando una propuesta matrimonial para su pareja en medio del programa de cocina. Román en complicidad con la producción sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio en el estudio de Wapa TV.

PUBLICIDAD

Con la integración de un violín en vivo, Román se arrodilló frente a su novia para proponer matrimonio ante el resto de los participante y jueces de la competencia televisiva.

El emotivo momento quedará en la historia del espacio televisivo que hasta ahora no había experimentado una propuesta matrimonial entre las distintas celebridades.