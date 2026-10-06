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¡Inesperado! Participante de Súper Chef Celebrities sorprende con una propuesta de matrimonio

En pleno programa de Wapa TV un concursante paralizó la cocina para formalizar su relación

6 de octubre de 2026 - 9:52 AM

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La nueva temporada de Súper Chef Celebrities inició el 8 de septiembre de 2026. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La sexta temporada de “Súper Chef Celebrities” de Wapa Televisión además de incluir un nuevo concepto dedicado a los “foodtruckers” donde los participantes crean recetas sabrosas, ha sumado un “plato” distinto lleno de amor.

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Y es que en la cocina de “Súper Chef Celebrities” se han vivido momentos de tensión, emoción, alegría, frustración y orgullo a lo largo de diferentes temporadas, pero la denominada “Foodtruckers Edition” quedará para la historia al menos para una pareja que compartió su historia de amor con los televidentes de la pantalla chica.

Ayer, lunes, el fogón estuvo ardiente para el participante José Román de @prpinchos quien además de la cocción de alimentos estaba cocinando una propuesta matrimonial para su pareja en medio del programa de cocina. Román en complicidad con la producción sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio en el estudio de Wapa TV.

Con la integración de un violín en vivo, Román se arrodilló frente a su novia para proponer matrimonio ante el resto de los participante y jueces de la competencia televisiva.

El emotivo momento quedará en la historia del espacio televisivo que hasta ahora no había experimentado una propuesta matrimonial entre las distintas celebridades.

La nueva temporada de “Súper Chef Celebrities” se emite desde el pasado 8 de septiembre de 2026.

Tags
Wapa TVSuper Chef Celebritiesmatrimonios
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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