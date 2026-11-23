Entre lágrimas e incredulidad, David recibió la noche del domingo la noticia de ser seleccionado como el ganador durante la final de la octava edición de Objetivo Fama, desde el Distrito T-Mobile, al obtener la mayoría de votos por el público y llevarse un premio valorado en $50 mil, que incluye efectivo y un contrato discográfico.

“Estoy sumamente agradecido con Dios. Ha sido muy largo el camino y muchas puertas tocadas que han dicho no, y este año le dije a mi mamá “No todo puede ser malo en la vida’”, fueron sus primeras expresiones a la presentadora por Gil López y transmitida por Telemundo.

Luego de semanas de retos, audiciones, grabaciones, e interpretaciones, David resultó elegido al ser uno de los cuatro finalistas junto a Valeria, Jay.L y Stephanie.

Como parte de la gran final, cada uno de los cuatro participantes tuvo tres oportunidades para demostrar su talento sobre el escenario: una interpretación individual, un dúo con un exparticipante de Objetivo Fama y otro con un artista invitado.

PUBLICIDAD

Entre los exparticipantes que los acompañaron a cantar estuvieron Dionisio Matos, Christian Diana, Sheila Miranda y Noelyz Vázquez. Mientras, como artistas invitados estuvieron sobre el escenario Christian Daniel, Norberto Vélez y los ganadores de ediciones pasadas Juan Vélez y Fabián Torres.

1 / 15 | Ellos son los finalistas de Objetivo Fama. La gala semifinal abrió con los seis exponentes interpretando juntos "Color esperanza", de Diego Torres. - WILL OMAR 1 / 15 Ellos son los finalistas de Objetivo Fama La gala semifinal abrió con los seis exponentes interpretando juntos "Color esperanza", de Diego Torres. WILL OMAR Compartir

En esta edición, se había anticipado que los semifinalistas realizarán una gira por distintos pueblos de Puerto Rico, cuyos detalles y fechas se estarán compartirán próximamente.