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Valeva y Paola se quedan fuera de la semifinal de Objetivo Fama 

En la novena gala se revelaron los nombres de los ocho aspirantes que siguen en la competencia de canto

2 de noviembre de 2026 - 11:20 AM

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Valeva interpretó “Dama de hierro”, de Marisela, con un gran desempeño, mientras que Paola estremeció a los evaluadores con “Vas a quedarte”, de Aitana. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La novena gala de la octava temporada de Objetivo Fama tuvo un desenlace por partida doble. Valeva y Paola se convirtieron en las dos bajas de la competencia.

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La transmisión por Telemundo arrancó con un número musical que reunió a todos los participantes en la tarima.

Acto seguido, David abrió el desfile de semifinalistas con “Quiero perderme en tu cuerpo”, de David Bisbal, y se ganó el favor unánime de la mesa evaluadora. Cristina Eustace le aseguró que “te mereces estar donde estás”; Ana Isabelle la calificó como su favorita desde el inicio del concurso; Playmaker confesó que no se imagina una final sin él y lo bautizó como “MVP”; y Norberto lo percibió más sosegado que nunca.

Yul apostó por “Noche de copas”, de Tony Tun Tun. Aunque arrancó con firmeza, Norberto advirtió desafinación en el cierre, y Cristina, pese a reconocerlo como un “fabuloso cantante”, coincidió con sus colegas.

Valeria, en cambio, conquistó a los jueces con “Esa diva”, de Melody: un “¡Glorioso!" de Ana Isabelle, el “MVP” de Playmaker y Norberto, quien sintió que estaba “en el Choli viendo a una artista grande”.

Khris Melia encontró un ambiente más tibio con “Me cansé de ti”. Cristina lo notó desconectado, Ana Isabelle le pidió adentrarse en la canción y proyectarla, y Playmaker opinó que el tema “no daba para más”. Norberto, sin embargo, quedó cautivado con su falsete. Mike, con “Yo sí me enamoré”, de Huey Dunbar, provocó contrastes: Cristina subrayó que “tú estás aquí porque conectas” y Ana Isabelle dijo que nunca lo había sentido tan bien, pero Playmaker le reprochó que se confió. Norberto suavizó la evaluación con una frase alentadora: “tropezar es de valientes”.

Jay L desató la euforia con “Débil”, de Yolandita Monge. La mesa completa se rindió ante él: “¡Perro, perro, perro!“, exclamó Cristina; Ana Isabelle volvió a su ”¡Glorioso!“; Playmaker repitió el “MVP” y Norberto sentenció: “¡Pa’ la loma!“. Stephanie mostró su lado más feroz con “Como yo nadie te ha amado”, en la versión de Yuridia, y tanto Cristina como Ana Isabelle coincidieron en llamarla “fiera”, mientras que Norberto afirmó tener su fe puesta en ella.

Valeva cerró el primer bloque con “Dama de hierro”, de Marisela. Ana Isabelle la coronó como “una reina” y Playmaker recordó que, cada vez que se encuentra en riesgo, logra sorprender.

El segundo bloque comenzó con Tony y “Amnesia”, de Dalvin, que recibió los señalamientos más severos de la jornada.

Cristina sostuvo que “se escuchó muy desafinado”, Ana Isabelle le aconsejó estudiar con más detenimiento los temas asignados y Playmaker le exigió mayor rigor, aunque Norberto lo animó a tomar impulso. Paola llegó después con “Vas a quedarte”, de Aitana, y estremeció a los evaluadores: a Ana Isabelle “se le erizó la piel”, Norberto confesó que la presentación “nos llegó al corazón” y Playmaker jugó con el título al decir que esperaba precisamente eso: “que se quedara”.

Al final, Valeva y Paola resultaron ser las eliminadas de la novena gala, lo que limitó su paso a la semifinal de la competencia.

Con estas dos salidas, ocho aspirantes siguen en competencia en Objetivo Fama: David, Yul, Valeria, Khris Melia, Mike, Jay L, Stephanie y Tony.

El destino de cada uno sigue en manos de sus seguidores, quienes pueden apoyar a sus favoritos a través de objetivofama.net.

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026.Patricia Rosario es una artista puertorriqueña con una sólida formación musical y años de experiencia sobre los escenarios. Su preparación en la Escuela Libre de Música y Bellas Artes marcó el inicio de una trayectoria que continuó evolucionando tanto como intérprete como coach vocal. Versátil, espontánea y apasionada por el entretenimiento, llegó a Objetivo Fama convencida de que había llegado el momento de ocupar el lugar para el que se había preparado durante toda su vida.Tony Romero llegó a Objetivo Fama con entusiasmo, disciplina y el deseo de convertir su pasión por la música en una carrera profesional. Su trayectoria comenzó como jugador de béisbol, pero su energía positiva y disposición para aprender lo llevaron a descubrir un nuevo camino artístico. Asumió esta experiencia convencido de que podía marcar el comienzo de la carrera musical con la que siempre había soñado.
1 / 19 | "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño . Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. - Suministrada
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