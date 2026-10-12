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Fabyan hace declaraciones sobre su salida de Objetivo Fama: “Terminó de una manera que jamás imaginé”

El exparticipante de la competencia de canto fue expulsado durante la noche del viernes

12 de octubre de 2026 - 6:12 PM

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Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia. (WILL OMAR)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Según trascendió el pasado viernes en la noche, el participante Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia musical “Objetivo Fama 2026″.

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Durante la transmisión de la sexta gala el pasado domingo, la producción ofreció detalles oficiales sobre su expulsión al protagonizar por segunda vez una controversia con otro participante de la competencia de canto, que se transmite por Telemundo.

Este lunes en la tarde, Fabyan utilizó sus plataformas sociales para a través de una extensa carta comunicarse acerca de su salida de Objetivo Fama, en lo que catalogó como una situación difícil, que no define quién es ni los valores que representa.

“Mi participación en esta competencia representó una oportunidad invaluable para crecer como artista y como ser humano. Entré con sueños, ilusiones y el deseo genuino de compartir mi música con el público. Durante este proceso viví momentos extraordinarios, pero también situaciones dificiles que me dejaron importantes lecciones”, destacó.

Según lo presentado en el programa, una situación entre Sánchez y Jay L., en medio de una reunión con la producción para hablar sobre la limpieza y la convivencia, escaló a mayores por parte del cantante natural de Corozal.

“Reconozco que durante una discusión relacionada con la convivencia dentro de la casa utilicé expresiones e hice gestos que no fueron apropiados. Aunque mis palabras surgieron en medio de un momento de tensión y sin intención de ofender, comprendo que pudieron generar incomodidad o ser interpretadas de una manera distinta a la que quise expresar. Por ello, asumo la responsabilidad que me corresponde y lamento sinceramente cualquier daño u ofensa que haya podido ocasionar”, continuó.

Además de realizar gestos considerados inapropiados, según el audio compartido por la producción del reality show, le gritó frases insultantes, como “háblale, háblale al cab... micrófono”, y utilizó expresiones que fueron calificadas por varios participantes como discriminatorias y homofóbicas, como “cara de vieja bochinchera”.

“Quiero aclarar, desde el respeto, que mis expresiones no estuvieron motivadas por la orientación sexual, identidad o características personales de mi compañero. En ningún momento fue mi intención discriminar, menospreciar ni promover rechazo hacia ninguna persona o comunidad”, indicó en referencia a su excompañero Jay L.

Al mismo tiempo, dijo comprender que la intención no elimina el impacto que sus palabras puedan tener y el modo en que le ofreció disculpas.

Además, señaló que respeta el que la producción de Objetivo Fama tenga normas de convivencia y la responsabilidad de velar por el bienestar de todos sus participantes.

“Aunque mi experiencia dentro de la competencia terminó de una manera que jamás imaginé, agradezco la oportunidad que se me brindó y las enseñanzas que me llevo”, añadió a la vez que reconoció que quienes han seguido el programa pueden tener distintas opiniones sobre lo ocurrido.

“No pretendo imponer una interpretación ni restarle importancia a lo sucedido. Solamente deseo que mi posición pueda ser escuchada con el mismo respeto con el que hoy la comparto. Mi compromiso es aprender de esta experiencia, continuar creciendo tanto en lo personal como en lo artístico y demostrar, a través de mis acciones, los valores que verdaderamente me representan”, dijo mientrsa finalizó reiterando que aunque su paso por Objetivo Fama terminó, su compromiso con la música, su crecimiento personal y las personas que han creído en él, continúa.

Cabe recordar que esta no era la primera vez que Fabyan estuvo en el centro de una controversia por su comportamiento. A pocos días de comenzar el programa, a principios de septiembre, el participante protagonizó un fuerte enfrentamiento con D’ La Torre que estuvo a punto de terminar en una agresión física.

Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. Patricia tuvo su interpretación junto a Fabyan y Victoria. Un gran beso selló el amor entre Tony y Victoria. Tony le pidió ser su novia en el escenario.
1 / 15 | Quinta gala de Objetivo Fama deja fuera una de las voces más potentes . Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. - WILL OMAR
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Objetivo FamaReality Shows
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Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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