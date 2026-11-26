El conocido zar de la belleza Osmel Sousa aseguró que la puertorriqueña Jennifer Barreto superaba en belleza a la primera finalista dominicana Melissa Núñez y que, de haber sido parte del jurado hubiese votado por la ganadora del Miss Universe 2026.

“No ser tan bella como Puerto Rico. Si yo fuera jurado, tengo a República Dominicana y a Puerto Rico, voto por Puerto Rico. Me gusta más Puerto Rico que República Dominicana”, expresó en una entrevista realizada por Rodner Figueroa.

El experto describió a Barreto como “un mujerón”, mientras que calificó a Núñez como “una nena linda”. También cuestionó el vestido que lució la dominicana durante la final, al considerar que “tampoco era gran cosa”.

Núñez obtuvo el puesto de primera finalista, mientras que Barreto conquistó la corona durante la edición número 75 del certamen, celebrada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda completaron el grupo de las cinco finalistas.

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1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Sousa también compartió sus observaciones sobre las candidatas que llegaron al grupo de las cinco finalistas, pero no lograron quedarse con el título.

A Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz dijo que su arreglo y estilismo no le favorecieron en la noche final. Dijo que hubiera preferido que usara un vestido como el de la preliminar. “Se quiso lucir con algo nuevo y no era lo que le favorecía”, dijo sobre el diseño de venezolano Ángel Sánchez.

Sobre Bea Millan-Windorski, de Filipinas, quien terminó como tercera finalista, reconoció que era una buena candidata, aunque señaló un rasgo físico que, desde su perspectiva, le restaba armonía a su imagen.

“Filipinas era una buena candidata, un poco extraña esto de aquí”, comentó mientras señalaba la mandíbula. “Muy pronunciado”, agregó.

A su juicio, la representante filipina no superaba a Clara Vegas, de Venezuela, ni a Jennifer Barreto en belleza.

En cuanto a Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, quien terminó como cuarta finalista, destacó su rostro, pero consideró que su estatura pudo haber influido en su evaluación.

“Era una de las caras más lindas del concurso. La veía a ella y a Francia, una cara linda, pero demasiado bajita”, manifestó.

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Colombia y Nicaragua entre las que merecían más

El experto también habló de las candidatas que no consiguieron avanzar al grupo de las cinco finalistas, pese a que, según su evaluación, tenían potencial para llegar más lejos.

Una de las ausencias que más le sorprendió fue la de María Alejandra López, de Colombia, quien logró entrar al Top 12, pero no avanzó a la ronda final.

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Miss Colombia. (Miss Universe Organization)

“A mí me extrañó mucho que Colombia no entrara. Estaba mejor que muchas y el vestido que tenía se le veía divino. Yo la vi en las cinco”, sostuvo.

También mencionó a Jasmine Blandford, de Nicaragua, quien igualmente formó parte del Top 12. Sousa aseguró que, de haber sido jurado, la habría incluido entre las cinco finalistas.