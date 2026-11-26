La llegada de la Navidad ya comienza a sentirse en la Galería Petrus, donde reconocidos artistas, talentos emergentes y jóvenes promesas de la plástica puertorriqueña compartirán espacio en una nueva muestra colectiva.

Esta galería en Santurce celebrará la apertura de la muestra colectiva “Típico” el próximo martes, 1 de diciembre de 2026, de 6:00 a 9:00 p.m., como parte de los “Martes de galería” en Santurce. La exhibición reúne a destacados maestros de la plástica, artistas emergentes del colectivo “Generación reactiva” y un grupo de jóvenes creadoras que presentan sus propuestas en pintura, escultura y cerámica.

Entre las figuras más reconocidas de la muestra destaca Antonio Martorell, quien participa con obras inspiradas en el paisaje y la vida cotidiana puertorriqueña. Su pintura de gran formato “Brocado” evoca recuerdos de infancia vinculados a las largas jornadas de costura de su madre, mientras que “Mosquitero azul” rinde homenaje a uno de los elementos más característicos de los hogares de antaño. El público también podrá apreciar piezas que forman parte de la continuación de su propuesta “Los secretos del jardín”.

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La colectiva también presentará nuevas obras de Carlos Dávila Rinaldi, quien adelanta una serie inspirada en elementos autóctonos. Una de esas piezas es “Quinqué”, obra seleccionada para ilustrar el afiche de la exposición. “Para mí, lo típico es imborrable. Son esas cosas que en su momento pasaron desapercibidas, como sin importancia, sin embargo, se nos quedaron grabadas. Tomo el quinqué como un ejemplo…“, indicó Dávila Rinaldi. ”hoy reemplazado por lámparas de batería de miles de lumen, pero sin el olor de la kerosina quemada ni la destreza de prender con fósforos que ya está en peligro de extinción. En un mundo artificial, nada como lo real".

Otros artistas

Asimismo, participan los reconocidos artistas Carlos Cancio, Jaime Súarez, Tito Suárez y Bobby Cruz con trabajos recientes.

Por su parte, Miguel Trelles exhibe la más reciente entrega de su serie inspirada en el respaldo del público puertorriqueño al artista urbano Bad Bunny. En esta ocasión, el pintor retrata a la multitud que llenó el Estadio Hiram Bithorn, destacando la relación entre la masa de espectadores y la arquitectura del recinto.

"Reina del Casino", de la artista Aidamaris Román. (Suministrada)

La muestra incluye además una propuesta del pintor, muralista, caricaturista y profesor de bellas artes John Rivas, quien dirige su mirada hacia las emblemáticas ventanas estilo Miami, elementos arquitectónicos que marcaron buena parte de la estética residencial puertorriqueña durante el siglo 20.

Generación reactiva

El colectivo “Generación Reactiva”, integrado por Abey Charrón, Iván Alejandro Baéz, Marcos Daniel Vicéns, Miguel Ángel Feba y Naimar Ramírez, también se suma a la exposición con obras que reflejan el espíritu de celebración de la temporada navideña. A ellos se une la ceramista Rosamar Fonalledas.

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Uno de los aspectos más destacados de “Típico” es la presencia de cuatro artistas emergentes que aportan miradas frescas y personales sobre Puerto Rico: Julianny Moyet Ortiz, Adaia Berdecía, Aidamaris Román y Oriela Medellín.

Las obras de Moyet Ortiz están protagonizadas por las montañas cubiertas de neblina de su natal Utuado, mientras que Berdecía imagina un Viejo San Juan sumergido bajo el océano y recrea los paisajes costeros de Palmas del Mar. Román, por su parte, encuentra inspiración en los históricos reinados y debuts en sociedad celebrados en el Antiguo Casino de Puerto Rico, llevándolos al lienzo mediante retratos de realismo mágico.

Por su parte, Medellín explora la flora y la historia de la isla desde una perspectiva muy personal, una visión influenciada por una trayectoria artística que la llevó a formarse en París y exhibir su trabajo en Los Ángeles.

"Pulso Trópico", de la artista Oriela Medellín. (Suministrada)

Martes de galería

La exposición también busca celebrar la acogida que ha tenido la iniciativa de los Martes de Galería en Santurce.

“Con ‘Típico’ nos unimos con alegría al resultado positivo de la iniciativa de los Martes de Galería en Santurce. Hemos notado cómo el público llega en familia a disfrutar de este proyecto”, destacó Sylvia Villafañe, fundadora y propietaria de Galería Petrus. “Lo celebramos exponiendo a nuestros maestros, pero también apoyando al talento joven artístico, destacando en particular a un grupo de mujeres jóvenes. Así el público que nos visite este Martes de Galería en Santurce conocerá su trabajo”.