Con su característico estilo extravagante y peculiar, el cantante dominicano Toño Rosario deleitó en la noche del miércoles a su fiel fanaticada con su concierto “El Cuquito Galáctico”, en el Coca-Cola Music Hall.

El artista llevó a su público por un recorrido musical de más de 30 canciones, que inició a las 9:25 p.m. con “Última Copa”, “Puñal”, “La carta en el ropero”, “Hasta que no pueda más”, “No me hablen de ella”, “Dónde”, “Me gusta” y “La voy a dividir”.

Con su larga cabellera trenzada y llamativo atuendo, Rosario vocalizó también canciones como “Me olvidé de vivir”, “Quisiera amarte menos”, “El perdedor” y “Resistiré” que es uno de sus grandes éxitos y que fue coreada por la concurrencia.

“Ustedes saben,me siento contentísimo esta noche,de estar aquí, con todos ustedes. Ustedes saben el cariño que yo le tengo a todos mis puertorriqueños, a la isla del Encanto. Mi gente querida yo quiero un aplauso bien fuerte para todos ustedes.Gracias por quererme...Puerto Rico. Gracias, de verdad, me siento contentísimo porque tantos años me aceptaron”, fueron las primeras palabras del merenguero a su público.

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Acompañado por 12 músicos,tres coristas y bailarines, el anfitrión de la noche ofreció un variado banquete musical, pues incluyó canciones como “A los bailadores”, “Reloj”, “Dame”, “Es mi vida”, “Como no voy a decir”, “Mi secreto”, “Bárbara”, “No te perdono más”, “Tu mujer”, “Otra como tú” y “Beso a beso”.

En la canción Yenny, tuvo de invitado al joven güirero Markitos, quien le acompañó también en el tema Mi gente.

En su recital tropical no podía faltar el popular tema “La Cafetera”, “Vibora del mal”, “Palomo”, “Cuco y ”Dale" vieja provocando que los presentes se pararan de su silla a bailar.

Cabe destacar que entre el público se encontraba su hijo menor Antonio Rosario,fruto de su pasada relación con la puertorriqueña Ivette Cintrón, y Toño lo saludó y dijo “I love you”, tras su crío tirarle un beso.

Como si fuera poco, “Tu Cuquito”, como se le apoda al vocalista, pidió a las presentes en su espectáculo que aplaudieran tras Puerto Rico alzarse con la corona de Miss Universe 2026, con la puertorriqueña Jennifer Barreto y también solicitó que aplaudieran a Miss Universe República Dominicana, Melissa Núñez, primera finalista.

1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Otras canciones del repertorio del artista, quien tuvo varios cambios de ropa, fueron “Cumande”, “Así fue”, “Ábreme la puerta” ,“Nao Nao” y “Hot Dog”.