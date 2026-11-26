Fallece Steven Hack, actor de la serie “Seinfeld”
El médico forense del condado de Los Ángeles reveló la causa oficial de la muerte del intérprete
26 de noviembre de 2026 - 10:25 AM
26 de noviembre de 2026 - 10:25 AM
El actor Steven Hack, conocido por su papel en la serie de 1995 “Seinfeld”, falleció. Tenía 68 años.
Según el médico forense del condado de Los Ángeles, la causa oficial de la muerte de Hack fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada realizada por la policía a las 4:20 p.m. del 19 de noviembre solicitando una intervención médica en el domicilio de Hack en North Hollywood.
Hack habría fallecido esa tarde en su casa, de acuerdo a Page Six.
Además de aparecer en el clásico episodio “The Sponge” de la séptima temporada de “Seinfeld”, Hack también trabajó en otros clásicos de la televisión estadounidense como “American Horror Story”, “Cats”, “Agent Carter”, “Ratched”, “General Hospital”, “Fresh Off the Boat”, “Pam & Tommy” y “Desperate Housewives”.
En cine, protagonizó “Los Cuatro Fantásticos” de Marvel en 2015, así como “Thor: El Mundo Oscuro” en 2013.
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