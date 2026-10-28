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Desmienten la muerte de Adalberto Santiago y piden oraciones por su salud

Se ha hecho un llamado a sus seguidores y al público en general para que lo tengan presente en sus plegarias

28 de octubre de 2026 - 12:04 PM

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La presentacion de Típica 73 con Adalberto Santiago cantando junto a Jhonny Dandy Rodríguez. (José Rodríguez)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El cantante puertorriqueño Adalberto Santiago continúa con vida y en proceso de recuperación, según confirmó este martes su sobrino, el también salsero Johnny Rivera, luego de que se difundiera en redes sociales informaciones falsas sobre el supuesto fallecimiento del veterano artista de 89 años.

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“Queremos aclarar que la información que está circulando sobre el alegado fallecimiento de mi tío, Adalberto, es completamente falsa”, publicó Rivera a través de las redes sociales en la tarde del martes. “La persona que publicó esa noticia ha mostrado una gran falta de respeto hacia nuestra familia y hacia todas las personas que se preocupan por él. Gracias a Dios, mi tío Adalberto sigue con vida y continúa mejorando”.

Mensaje en el que se desmiente la muerte de Adalberto Santiago.
Mensaje en el que se desmiente la muerte de Adalberto Santiago. (Captura)

El desmentido surge luego de que el lunes en la tarde en propio Rivera pidiera oraciones por la salud del legendario salsero nacido en Ciales. “Mi gente linda, como ustedes saben, mi Tío Adalberto Santiago, a quien amorosamente conozco como el ‘Tío Más Tío’, necesita de nuestras oraciones en estos momentos por su salud”, escribió el intérprete de “Cuándo parará la lluvia”. “Les pido que lo mantengan en sus pensamientos y en sus plegarias, para que Dios derrame sobre él su poder sanador, le dé fortaleza, paz y una pronta recuperación”.

Primer mensaje de Johnny Rivera en el que pide oraciones por Adalberto Santiago.
Primer mensaje de Johnny Rivera en el que pide oraciones por Adalberto Santiago. (Captura)

En su más reciente mensaje, Rivera también hizo un llamado a la prudencia ante la difusión de rumores y exhortó al público a verificar la información antes de compartirla. “Les pedimos que no compartan informaciones sin verificar y que respeten la privacidad y los sentimientos de nuestra familia en este momento”, mencionó el sobrino de Santiago. “Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación. Les pedimos que continúen manteniéndolo en sus oraciones para que siga recuperándose”.

Importante trayectoria

Santiago ha sido una de las voces más respetadas y duraderas de la salsa. Según la Fundación Nacional de la Cultura Puertorriqueña, Santiago descubrió en su pueblo de Ciales su pasión por la música desde niño gracias a la influencia de su padre, Justiniano Santiago, un trovador aficionado, y al apoyo de su madre, quien le regaló su primera guitarra cuando apenas tenía seis años. Tras mudarse con su familia a la barriada Las Monjas, en Hato Rey, comenzó a aprender música por cuenta propia y desarrolló sus habilidades como cantante inspirado por los grandes tríos de la época. Sus primeros pasos artísticos llegaron a los 12 años como integrante de un trío, y más adelante fundó Los Jóvenes del Merengue, agrupación con la que ganó reconocimiento tras obtener el Primer Premio en el programa radial Tribuna del Arte.

Su carrera dio un giro decisivo en 1955 cuando se unió a la orquesta Chuíto Vélez y sus Estrellas Boricuas. Un año después viajó por primera vez a Nueva York, ciudad en la que eventualmente se estableció y desde donde impulsó gran parte de su trayectoria artística. Durante esa etapa se presentó en reconocidos escenarios de la escena latina y grabó varias producciones discográficas, destacándose el éxito de la guaracha “Si Pancha plancha” en 1961. Tras su salida de la agrupación en 1964, trabajó con diversas orquestas y músicos, acumulando experiencia y consolidando su nombre dentro del movimiento salsero que ganaba fuerza en esos años.

El período más trascendental de su carrera llegó entre 1967 y 1972 como cantante principal de la orquesta de Ray Barretto, una alianza que produjo algunos de los discos más recordados de la salsa. También formó parte de los inicios de la Fania All Stars y posteriormente fue uno de los fundadores de la Típica ’73, junto a Johnny “Dandy” Rodríguez Jr., agrupación que contribuyó a revitalizar el son cubano con temas como “Amalia Batista”, “Canuto” y “Mañoño”. Más tarde, integró Los Kimbos, proyecto del que surgieron éxitos como “El mismo”, “Juan Manuel” y “Salamera”. Desde la disolución de esa orquesta en 1978, ha mantenido una activa carrera como solista y colaborador, además de convertirse en uno de los coristas más solicitados y respetados de la música afrocaribeña, participando en cientos de grabaciones a lo largo de varias décadas.

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SalsaEnfermedades
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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