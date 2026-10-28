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Presentan libro infantil dedicado a la conservación de especies nativas en peligro de extinción

La editorial de la Universidad Interamericana lanza la publicación “Concho, ¡qué sapito más guapo!"

28 de octubre de 2026 - 12:53 PM

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El sapo concho de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La conservación y el cuidado de la fauna y flora inspiran a muchos a unirse a la labor de educar y concienciar. Las especies endémicas y en peligro de extinción han sido inspiración para escribir libros para grandes y chicos.

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Desde esa inspiración es que surge “Concho, ¡qué sapito más guapo!“, un libro para toda la familia, que cuenta cómo se activa una comunidad de boca en boca, para proteger al pequeño anfibio, único en Puerto Rico.

La editorial de la Universidad Interamericana presentará su primer libro infantil “Concho, ¡qué sapito más guapo!" el jueves, 29 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m., en el teatro del Recinto Metro de la Interamericana.

El libro es una iniciativa de esta editorial para promover la lectura literaria y la protección del karso, el agua y el sapo concho de Puerto Rico.

Concho, ¡qué sapito más guapo! de la autoría de la doctora Zulma Ayes Santiago, ilustrado por Nívea Ortiz Montañez, incluye también una sección informativa. El doctor Armando Rodríguez Durán relata la historia del descubrimiento y estudio del pequeño anfibio, desde los inicios hasta los coordinados esfuerzos para su reintroducción y recuperación en el karso norteño. El cuento está narrado con humor, esperanza y mucho corazón. Las expresiones cotidianas del español de Puerto Rico, los guiños a otros cuentos y la historia como pueblo logran hacer más rica su lectura para grandes y pequeños.

Portada del libro infantil.
Portada del libro infantil. (Suministrada)

La relación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con la organización ambientalista Ciudadanos del Karso (CDK) comenzó hace 27 años con un proyecto de envergadura, enfocado en la conceptualización de la Estación de Investigación y Reserva Natural Mata de Plátano (Mata de Plátano Field Station and Nature Reserve) en el Barrio Dominguito de Arecibo en 1999.

Durante sus primeros 25 años, el Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana administró la estación, donde estudiantes e investigadores de Puerto Rico y Estados Unidos han desarrollado proyectos de investigación sobre diversos temas ecológicos y arqueológicos. Múltiples estudiantes han desarrollado sus proyectos de tesis en Mata de Plátano. La estación también recibe escolares y grupos ambientalistas para educación y recorridos interpretativos. Organizaciones como la National Geographic, BBC y Discovery han filmado documentales en la reserva natural.

Pasados los primeros 25 años, durante los cuales la estación creció y se afianzó como localidad importante para el estudio del karso norteño de Puerto Rico, la administración de la estación pasó a Ciudadanos del Karso. El apoyo del Recinto de Bayamón continúa, con un nuevo acuerdo para respaldar la actividad científica.

La publicación de Ayes de los Cuentos de Carso (Alfaguara Infantil y Juvenil, 2003), una colección de tres títulos Pepa Coquí, Mucarito y los habitantes del Carso, Don Vespertilio, el murciélago, se inspiró en observaciones de la biodiversidad realizadas en la reserva natural del karso norteño. En el más reciente esfuerzo de apoyo a este proyecto, la doctora Ayes publica Concho, ¡que sapito más guapo! con el objetivo de dar continuidad a la aportación por parte de la Universidad Interamericana a favor de su conservación en Puerto Rico.

“Concho, el sapito guapo dice que somos únicos, que nos enorgullecemos del español de Puerto Rico, que somos de aquí y que, con voluntad y valor, protegeremos unidos, siempre unidos, a los verdes, verdes mogotes del karso del norte, del sur y a todo Puerto Rico,” expresó la autora.

“La protección del ambiente y la conservación de las especies que enriquecen el ecosistema que habitamos son funciones vitales para el ser humano inteligente, consciente y sensible. Por ello, celebramos esta nueva publicación de nuestra afamada cuentista, la doctora Zulma Ayes, con la aportación adicional de nuestro profesor emérito, el doctor Armando Rodríguez Durán. ¡Larga vida, pues, al sapo concho!”, manifestó la doctora Jacqueline Álvarez Peña, presidenta interina de la Universidad Interamericana.

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LibrosArteFamiliaUniversidad Interamericana de Puerto Rico
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