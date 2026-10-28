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¿Quién es su nuevo amor? Karla Monroig confirma que tiene pareja

A través de una publicación en su Instagram, la actriz y conductora lo dio a conocer inicialmente

28 de octubre de 2026 - 10:00 AM

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Karla Monroig. (Telemundo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La actriz puertorriqueña Karla Monroig confirmó que tiene una nueva pareja sentimental, luego de compartir una fotografía en la que aparece tomada de la mano de quien sería su nuevo compañero.

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“De tu mano a donde sea”, escribió Monroig junto a la imagen que compartió en sus historias de Instagram, publicada desde un aeropuerto y acompañada de emojis de un corazón y una cara con ojos de corazón.

La artista ofreció más detalles sobre su nueva relación el lunes durante su participación en el programa “La mesa caliente”, de Telemundo, donde explicó que, aunque desea mantener su vida privada alejada de la exposición pública, también le gusta compartir algunos de los momentos especiales que vive.

“Publiqué en mis historias una fotografía de la mano de quien es mi nueva pareja. Yo siempre dije: yo quiero cuidar lo que es mi vida privada, no quiero exponerlo, pero a la vez vivimos momentos muy bonitos que a veces es lindo poderlos compartir en redes sociales”, expresó.

La también presentadora defendió su decisión de manejar la relación con discreción y destacó que ser una figura pública no significa renunciar a la intimidad.

“El hecho de que tú seas figura pública no quiere decir que seas carta abierta para que todo el mundo entre en tu vida privada, y por eso yo quise ser muy discreta”, señaló.

Sin embargo, Monroig reconoció que las especulaciones sobre su situación sentimental también influyeron en su decisión de compartir la noticia.

“Pero a la hora de la verdad también hay mucha gente que hace especulaciones o comentarios sobre mi soltería, y yo creo que es importante, si ya tú tienes una pareja con la que eres feliz, que te da tu lugar, que te ama sobre todas las cosas, que tienes un amor recíproco, que le des su lugar a esa persona”, añadió.

No obstante, la actriz y conductora se reservó, por el momento, la identidad de su nuevo amor.

Esta sería su primera relación pública desde su divorcio del cantante Tommy Torres, con quien estuvo 20 años de relación y 16 de matrimonio.

Monroig y Torres, quienes tienen una hija en común, mantuvieron una relación que despertó el interés del público durante años. Tras su separación, la actriz ha procurado mantener los detalles de su vida personal en privado, hasta ahora.

Tommy y Karla se casaron en una boda íntima en Las Vegas, el 30 de noviembre del 2008 luego de 3 años de noviazgo.La actriz y el cantautor comenzaron su relación sentimental en 2005.“Yo creo que si tú vienes donde mí y me lo dices yo creo que en lo personal tendrías más oportunidad de que te dé una segunda oportunidad que si de repente me entero por una tercera persona”, comentó Monroig en el programa "Hoy Día" por Telemundo.
1 / 19 | Así fue la historia de amor de Karla Monroig y Tommy Torres antes de poner fin a su matrimonio. Tommy y Karla se casaron en una boda íntima en Las Vegas, el 30 de noviembre del 2008 luego de 3 años de noviazgo.
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