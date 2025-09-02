Opinión
2 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Karla Monroig sobre su relación con Tommy Torres: “Estamos en un proceso de divorcio”

La pareja de famosos se separa tras 20 años juntos

2 de septiembre de 2025 - 1:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Karla Monroig y Tommy Torres llevan casi 17 años de matrimonio. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La actriz Karla Monroig admitió hoy, martes, que se encuentra en proceso de divorcio del cantautor puertorriqueño Tommy Torres, tras 20 años de relación.

RELACIONADAS

Las declaraciones de la actriz puertorriqueña las hizo durante su participación en el programa “Hoy Día” de Telemundo.

Un momento crítico con mi pareja es el que estoy viviendo. Estamos en un proceso de divorcio luego de 20 años juntos, unos 16, casi 17 años de casado. Ya llega un momento en que si no funciona, cada cual tiene el derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”, confesó la actriz, quien hace unas semanas estuvo en Puerto Rico como parte del estreno de la película “Diario, mujer y café”, dirigida por Roselyn Sánchez.

La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse.La película narra la historia de cuatro amigas de toda la vida —las “Tiki Tikis”— que se reencuentran para emprender un roadtrip por la Isla.Premier de "Diario, Mujer y Café".
1 / 25 | Noche de ensueño en la premier de la película “Diario, Mujer y Café” . La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse. - Suministrada

La actriz compartió el video de su confesión en sus redes sociales, donde expresó que su determinación es un acto de amor propio. La confesión se dio en medio del segmento “Los dados de la vida”.

“A veces el destino nos empuja… y hoy no fue la excepción. ¡Creo que hasta me toca jugar el Powerball! 🤪Hablando en serio, el dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio. Y de valentía, créanme, yo sí sé. Gracias a mi familia, mis amigos que sin ellos no se que sería de mi y a todos ustedes que, en lo laboral, me abrieron las puertas, respetaron mi proceso y me apoyaron para poder salir frente a cámara@diariomujerycafemovie@baila.wapa@lamesacaliente@hoydia. Hoy les comparto un cierre de ciclo lleno de gratitud y con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Confío en el plan que Dios tiene para mí. Gracias por su cariño y oraciones", expresó Monroig.

La pareja procreó a la niña Amanda Zoé, quien nació en el 2012.

A la actriz se le ha visto sola desde hace unos meses tanto en sus apariciones públicas como en las redes sociales, por lo que los rumores de la separación sonaban con fuerza. Sin embargo, no fue hasta, hoy, que la actriz lo hizo público.

Karla MonroigTommy TorresDivorcio18° Latitude
