Karla Monroig animará la pista de “¡Claro que baila!” de Wapa Televisión: “Esto promete”

El regreso de Karla

Brillará la diversidad

“Esto es un reto. Me dijeron ‘mira, ¿quieres bailar?’. Bueno, a mí me gusta bailar, yo soy seria, pero de alguna forma esto me da a conocer de otra forma que es más personal. Es más tú a tú”, indicó Tañón.

La comunicadora, de igual modo, exteriorizó que llegó al “reality show” para compartir. “Para enseñarles lo que tengo porque no se crean que yo no sé bailar. Nunca he cogido cosas de baile. Yo bailo salsa, se me da bien, pero no salsa de salón, sino de irnos a bailar a un ‘party’ de marquesina, a un hotel...”, aseguró la hija de una profesora de baile.