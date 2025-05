¿Cuáles son las cualidades para ganar ¡Baila! de Wapa TV? Esto revelaron los jueces

“Ya sabemos que son estrellas que no necesariamente saben bailar”, anticipó Sanfiorenzo. “Vamos a buscar en ellos la entrega, su pasión y el compromiso. Que, si al pararse en el escenario nos dicen algo, nos arropan y pueden conectar con la audiencia…”.

“Voy a estar buscando una proyección escénica que más allá de ser correcta a nivel de baile, quiero que trascienda la pantalla y cautive”, alertó a los participantes. “Y que, aunque quizás el movimiento no es correcto, las ganas y el empuje nos den esas ganas de seguir viéndolos en la competencia. Un buen manejo de lo que es el vestuario y el maquillaje sin duda serán mis enfoques, pues es donde me he pulido más”.