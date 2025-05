“Que tú hayas estudiado comunicaciones no te asegura un puesto en este ambiente de las comunicaciones. Puedes tener 15 años de estudios, pero si no tienes la personalidad ni la chispa pa’ estar en televisión, de nada te vale ese diploma. El que la tiene, simplemente la tiene”, sostuvo.

La exparticipante de “Super Chef Celebrities” , de igual modo, aseguró: “Para hacer lo que yo hago en televisión no hay que estudiar, tienes que darte a conocer. Lo que hago es sin prompter, improvisa’o. Si estudiaste comunicaciones y no has hecho nada con ese bachillerato cuando hay redes sociales accesibles para todos ya es tu problema”.

“Ahora, si yo fuese periodista, eso sí hay que estudiarlo y yo estoy clara que jamás haré eso cuando hay profesionales que se prepararon para eso. No sean ‘moldíos’, las redes yo las aproveché para asegurar mi futuro, no porque la pauta ‘me deja cosas gratis’. Yo trabajé pa’ esto. He leído a muchos chamaquitos encojona’os por la firma de Wapa conmigo que lo más probable no saben cómo se menea esta industria. Ya el problema es tuyo que quieres salir en televisión con estudios, pero eres un saco e’ sal. La personalidad no se estudia lamentablemente naces con eso”, añadió.