Desde su debut en la pantalla nacional el 20 de mayo de 2019, Diane Ferrer conquistó a la audiencia con su dinamismo, simpatía y elocuencia. Aunque su nombre comenzó a sonar en la industria del entretenimiento en el año 2012, cuando se destacó como modelo para la casa de moda James De Colón, fue a través del programa “Guerreros”, de Wapa Televisión, que la animadora afianzó su carrera en los medios de comunicación.

El pasado 31 de agosto, al concluir la novena temporada del espacio de juegos, el productor Aníbal Fernández anunció vía Instagram que el “reality show” había llegado a su fin. La noticia produjo conmoción entre los seguidores del programa. En las redes sociales, muchos lamentaron la salida de un talento como Ferrer de la televisión.

En su mensaje de despedida, sin imaginar las nuevas oportunidades que le esperaban, la también locutora solo tuvo palabras de gratitud. Asimismo, aseguró que no existirá otro proyecto que la haga experimentar las grandes emociones que vivió en “Guerreros”.

“Gracias Jimmy (Arteaga) por darme la oportunidad y Aníbal Fernández por aceptar que me ‘impusieran’. Gracias, Aníbal, por creer tanto en mí y ayudarme a mejorar cada día”, añadió Ferrer.

Nueve días después, la Miss Puerto Rico Petite 2013 sorprendió a sus seguidores al aparecer frente a las cámaras de “Viva la tarde” junto a Jaime Mayol, Nicole Chacón, Tita Guerrero, Rafael José y Bryan Villarini. Muchos regresaron a las plataformas sociales de Wapa Televisión para celebrar y hasta agradecer la decisión.

“Sí, mis amores, estaré lunes a viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. en ‘Viva la tarde’. Estoy súper emocionada con esta nueva etapa que sé que estará llena de mucho aprendizaje, nuevas experiencias y muchas risas. Gracias a Wapa Televisión por confiar y contar conmigo nuevamente. Gracias Tita Guerrero, Jaime Mayol, Bryan Villarini, y a todo el equipo por tan cálida bienvenida. Admito que al principio estaba algo ansiosa, pero este equipazo me hizo sentir en casa. Vamos con todo”, expresó la coanimadora.

En días recientes, este diario conversó con la modelo sobre sus expectativas del vespertino de variedades. Antes de responder, Ferrer exteriorizó que “Guerreros” siempre ocupará un lugar especial en su trayectoria.

“Me ha gustado mucho”, dijo de “Viva la tarde”. “Es mucho más relajado que ‘Guerreros’, que era un programa que demandaba mucha atención, pero me encanta, me siento como pez en el agua. El equipo de trabajo es otra cosa, son súper chulos. Me han tratado súper bien, así que estoy bien, bien contenta. Espero estar ahí muchísimo tiempo”, afirmó.

Navideña

La eterna madrina de “Las cobras” formó parte de la filmación del “jingle” de Navidad del Canal 4. Al igual que el resto de sus compañeros, la locutora de Salsoul confesó que la temporada navideña es una de sus predilectas.

Para ese entonces, Ferrer se mostró incrédula por la rápida llegada de las fiestas. “En Puerto Rico tenemos las navidades más largas, no ha pasado Halloween y ya estamos celebrando. Wapa, como es Puerto Rico (según su eslogan), definitivamente tenía que comenzar en grande”, agregó.

- ¿Cómo es la Navidad ideal de Diane Ferrer?

“Pasar los días en familia, pero como son los únicos días libres que tengo, también me gusta viajar. Quizás aprovechar y visitar algún destino que no haya visitado. Pero, al menos, Despedida de Año o el Día de Reyes, intento estar con mi familia. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho”, respondió.