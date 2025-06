Dice el cantante español Joaquín Sabina que en Comala, México, comprendió que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. La actriz y presentadora Karla Monroig, sin embargo, apostó decididamente por todo lo contrario.

Este 2025, la intérprete necesitaba un cambio con urgencia. Una llamada telefónica del presidente de Programación, Promociones y Producción de Wapa Televisión, Jimmy Arteaga, supuso la contestación a lo que había pedido con tanta fe.

“Regresar luego de 11 años para mí ha sido una bendición, algo que yo realmente necesitaba. Quería estar en mi tierra, con mi gente, con mi familia y con mis amigos. ¿Y qué mejor que hacerlo en un programa en vivo hecho en Puerto Rico”, dijo la guayamesa en referencia a “¡Claro que baila!”, el “reality show” de Wapa Televisión que estrenó el pasado 21 de mayo.

Asumir el rol de animadora de la competencia de baile no solo requirió el talento y la disposición de la modelo de 46 años. Hubo mudanza, pausas profesionales y superación de temores.

“Un reto tan grande como lo es ‘¡Claro que baila!’. Cuando me preguntas cómo encuentro la isla, yo creo que el que se aprecia más las bendiciones, que la crítica que se le pueda hacer. Hay muchas cosas que definitivamente me encantará que mejoraran para la calidad de vida y el bienestar de nuestra gente, que lo merecen, pero también somos muy afortunados, tenemos muchas bendiciones y yo creo que a veces lo damos por sentado y no nos damos cuenta hasta que estamos fuera”, verbalizó.

Según Monroig, la idea de saberse cerca de los suyos contribuyó a no darle muchas vueltas al asunto tras recibir la oferta de la producción de Wapa Televisión. Al final entendió que esta oportunidad estaba alineada con su período de vida actual.

“Reconectar con mi tierra era algo que necesitaba, algo que mi alma me estaba pidiendo en este momento, en esta etapa de vida. Yo siempre lo he dicho, uno sobrevive, pero no vive fuera de sus raíces, de su tierra. Cada vez que vengo trato de disfrutármelo lo más que puedo. Para mí, por ejemplo, ir a mi pueblo es sagrado. Siempre busco rodearme de mi gente, de mis amigos de la infancia, de mi familia, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi mamá. Para mí es prioridad, y me lo disfruto”, subrayó.

“¡Claro que baila!”, de igual forma, ha permitido que la hija de la intérprete de “Rebeca Arizmendi” en la telenovela “La casa de al lado” y el cantante Tommy Torres, Amanda Zoé, conozca su faceta como animadora. Hasta el debut del “reality”, su unigénita solo la había visto en proyectos puntuales.

“Me ha visto más en películas. Cuando yo vine a hacer ‘Idol Kids’ ella era una bebé. Yo la traía, no sé si ustedes recuerdan, en un ‘canguro’. Pero está muy orgullosa. Ella está viendo otra faceta de mamá, que yo creo que es importante que le mostrara. A los hijos hay que mostrarles que los sueños se pueden poner en pausa, peor no se pueden olvidar, no se pueden echar a un lado del todo”, subrayó.

Ahora, explicó, se esfuerza para que su unigénita vea que su mamá tiene una carrera, y que, aunque por decisión propia decidió ponerla en pausa, es necesario retomarla y no quedarse con ganas.

“Quería disfrutarme mi maternidad, dedicarle tiempo a mi familia. Amanda baila, así que cuando le dije que me estaban invitando a conducir un programa de baile, ella fue la primera en celebrarlo. Y vino, pudo venir a estar conmigo una semana. Está precisamente haciendo unos cursos intensivos de baile, porque hace competencias, sale a competir, entonces tenía que hacerlo”, contó con orgullo.

El próximo mes de julio, finalmente, madre e hija se reencontrarán. Para esto, la multifacética no deja de contar las horas.

Monroig describió este momento de su vida como uno de los más “retantes a nivel personal y profesional”. Aun en la adversidad, su objetivo es el mismo: crecer.

“Soy una persona que trabaja mucho en su crecimiento personal y yo creo que este es como mi doctorado. Me ha tocado todo a la vez: en una etapa retante, hacer un programa en vivo, dos horas, un programa que normalmente se hace pregrabado en otros lugares del mundo, aquí en Puerto Rico se hace en vivo, y a diario, cinco días a la semana. Era un reto que necesitaba y deseaba con toda mi alma”, confesó.

Una vez culmine sus compromisos, adelantó, regresará a la ciudad de Miami, donde retomará algunos proyectos. Eso sí, aclaró, siempre con sus ojos puestos en la isla y lista para la colaboración.

“Agradecida por el permiso que me dieron para poder cumplir con este compromiso en Puerto Rico y cuando regrese a Miami a continuar con los proyectos de allá. Siempre con la puerta abierta”, enfatizó.

Entre cocinar y bailar, ¿cuál prefieres?, preguntó El Nuevo Día. Sin pensarlo, Monroig respondió: “Bailar”.

“Una de mis grandes pasiones de niña era la actuación y el baile. Bailé en mi escuela, con el grupo, por muchos años. Era como pesada, flaquita, pero pesada bailando. Pero, como ya sabes, dando boca, cara y pelo, me ponían al frente, a defender, pero no necesariamente era mi fuerte”, recordó entre risas.