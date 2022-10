Todo lo que concierne a Puerto Rico, para la actriz natural de Guayama, Karla Monroig es de suma importancia. Aunque hace varios años reside en el estado de Florida, lleva a su isla arraigada en su mente y corazón. Por eso en cualquier momento “da un brinco” y llega para con su presencia y acción mostrar su compromiso y solidaridad con sus compatriotas, en las buenas y en las no tan buenas.

Las diversas causas sociales no le son indiferentes, por el contrario. Por eso, dentro de muy poco regresa a su Puerto Rico a dar de su tiempo y su ayuda.

“Uno vive acá afuera, pero uno nunca puede desprenderse. El corazón permanece ahí, mis raíces están ahí. Las raíces se extienden, pero estas siguen quedándose muy profundamente en mi tierra. Entonces, no me puedo desconectar de las cosas que suceden allá”, indicó a El Nuevo Día vía telefónica.

Así tampoco puede desprenderse de la labor que hace Susan G. Komen Puerto Rico, organización a la que se une año tras año para con su voz continuar concienciando acerca de la detección temprana del cáncer de seno. Desde que le hicieron ese primer acercamiento hace unos 15 años aproximadamente, ha sido para Monroig un proceso de conocer, aprender y educarse, para a su vez, servir de apoyo y constatar la evolución y los logros de esta fundación sin fines de lucro.

“Cuando me hicieron el acercamiento empecé a aprender y durante todos estos años he ido viendo la evolución y la gran labor que hace Komen en Puerto Rico, precisamente educando, porque es la manera de poder prevenir. Si tú estás educado, puedes hacerte tu autoexamen, puedes saber, puedes estar prevenido, puedes enseñarle a tus hijas a conocer su cuerpo y también identificar cuando hay algún tipo de anomalía”, expresó la mamá de Amanda Zoé, de 10 años.

Lily García, Karla Monroig, Noris Jofre, Tita Guerrero y Jaime Mayol durante el evento Race for the Cure en el 2011. (Israel Gonzalez)

En esta decimosexta edición del Race for the Cure®, que se llevará a cabo la tradicional carrera 5K el domingo, 9 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con diversas actividades desde las 10:00 de la mañana, Monroig vuelve a ser embajadora. La también presentadora de televisión y radio lo describe como “la reunión familiar anual”, enfocada en concienciar y apoyar pacientes y cuidadores de cáncer de seno en Puerto Rico.

“Para mí es súper importante apoyar este evento, que es el más grande de recaudación de fondos de esta fundación en Puerto Rico y el 100% de lo que se recauda se queda en la isla para ayudar a muchas mujeres, no solamente con educación para toda la comunidad, sino también para asistirles en todo lo relacionado con mamografías y estudios, así como económicamente o redirigirlas con ayuda psicológica”, dijo a la vez que trajo a la atención que con las diversas vicisitudes que ha atravesado la isla como terremotos, la pandemia, huracanes y lo que ahora se está viviendo en este momento en el país, cada vez se hace más difícil alcanzar esos fondos y continuar ayudando, mientras aumentan las estadísticas de casos diagnosticados positivos.

“Uno de los grandes resultados de la pandemia fue que mucha gente dejó de ir a sus chequeos y por ende, la cantidad de mujeres que han detectado recientemente su cáncer de seno es muy alta. Otra cosa es que nuestra cultura y la manera en que estamos criada es que ponemos a todo el mundo por encima de nosotras. Nos dejamos para último. Primero, que si el esposo, que si los hijos, que si la tía, que si la mamá, y de repente nos dejamos a nosotras para último, cuando el comienzo de ese amor propio debe de ser cuidar de tu salud”, exhortó Monroig.

En este emblemático evento, en el que los entusiastas, atletas, sobrevivientes, amigos y familiares, y todos aquellos que se solidarizan con la causa, podrán correr o caminar en honor a las mujeres que forman parte de su historia, tocadas por la enfermedad. Asimismo, quienes no puedan asistir, podrán realizar el 5k de manera virtual.

Como ha hecho por los pasados 15 años, Karla Monrois se une a pacientes, sobrevivientes y familiares para brindarles su apoyo y energía en Race for the Cure de la fundación Susan G. Komen, que en 2019 le fue dedicada a la fenecida reportera Keylla Hernández. (teresa canino rivera)

Esta edición se celebra bajo la consigna “Ella no camina sola”, es representativo de caminar con todas esas pacientes desde el primer día de un diagnóstico y acompañarlas en su caminar, reconociendo que no se trata de un recorrido sencillo.

“Este camino no es fácil, que gracias a Dios el por ciento de supervivencia es mucho mayor al que había algunos años atrás. Es un camino que ataca muchas veces nuestra autoestima porque de repente hay que hacerse una mastectomía o porque nuestro pelo se cae, como parte del tratamiento. Yo sé que eso puede ser un golpe muy fuerte para muchas mujeres, y también es un golpe muy duro para las personas que le rodean. Esto es un proceso que no debe llevar nunca a un paciente solo. Nos debemos involucrar tanto familiares como la comunidad cuando sepamos o identifiquemos que hay alguien cercano a nosotros viviendo esta experiencia. Básicamente es buscar la manera de integrar a todas las personas a que no solamente estén educadas, sino que también sepan cómo apoyar a una paciente que está pasando por este proceso”, agregó la puertorriqueña.

Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, Monroig contó que su amistad con la también actriz y presentadora Adamari López, no fue hace muchos años atrás gracias a los medios de comunicación, sino que nació en un Race for the Cure de Susan G. Komen Puerto Rico, en su primer año de remisión tras haber sido diagnosticada con cáncer de mamas.

En el 2019, las actrices y amigas Adamari López y Karla Monroig fueron parte de una mesa redonda, celebrada por Susan G. Komen. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Muchos de nosotros la primera vez escuchamos de la posibilidad de cáncer de seno en alguna de nosotras fue gracias a Adamari y por eso que es tan importante hablarlo y hacerlo público. Ada fue la primera persona que yo conocí que tuvo cáncer de seno. Ya poco a poco con el pasar de los años, lamentablemente amistades mías fueron detectadas con cáncer de seno y la mamá de mis hermanas fue detectada con cáncer de seno, quien falleció por esa causa. Cada vez es más cercano a cada uno de nosotros un diagnóstico como este. Es por eso tan importante la detección temprana, el autoexamen, el hacer sus exámenes, sus chequeos rutinarios y esa mamografía anual que cada vez es más importante”, exhortó.

La actriz y esposa del cantante Tommy Torres, invita a la población a las diversas actividades que girarán en torno a este evento, que es dirigido para todas las familias, incluyendo para las mascotas. El martes 27 de septiembre abrió el Pink PopUp Store en Plaza Las Américas hasta el 8 de octubre, donde los asistentes de la carrera podrán buscar su paquete de inscripción. Allí estará Monroig el 8 de octubre, donde habrá actividades, conversatorios y otros eventos en este espacio ubicado en el primer nivel, frente a Red Lobster.

Por primera vez, como parte del evento el 9 de octubre, se integrará el Food Truck Fest, frente al Coliseo con varios “food trucks”, donde las personas podrán elegir entre las diferentes opciones gastronómicas. Tarima principal. A las 11:00 a.m. será la apertura del evento, a cargo del show de personajes de Atención Atención, seguido a las 12:00 p.m. con Son Divas y Batuquéalo, a las 2:00 p.m. la presentación de la cantante Bri La Pelúa, así como la carrera de niños. A las 2:30 p.m. comienza el desfile de sobrevivientes, a las 4:00 p.m. la milla de sobrevivientes y a las 5:00 p.m. comienza el 5K para adultos. A las 6:30 p.m. se llevará a cabo un sorteo, seguido del gran cierre con Pirulo y la Tribu.