El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de Estados Unidos considera que el escape de orina durante actividades cotidianas o una fuerte necesidad de vaciar el órgano son solo algunas de las primeras señales para identificar problemas en el control del sistema urinario. También existe la posibilidad de que los pacientes se vean involucrados en situaciones incómodas como no llegar a tiempo al baño o eliminar el líquido de la vejiga durante la noche mientras duermen.