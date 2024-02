¿Qué dice el color de tu orina sobre tu salud?

Estudios científicos respaldan la relación entre el color de la orina y la salud. Por ejemplo, un estudio publicado en el “Journal of Medical Biochemistry” encontró una correlación significativa entre la deshidratación y el color oscuro de la orina. Otro estudio en el “Journal of the American Society of Nephrology” sugiere que el color de la orina podría utilizarse como indicador de la ingesta de líquidos y el equilibrio hídrico en el cuerpo.