Tiene 102 años y es el médico más longevo del mundo: este es su consejo para reducir riesgo de demencia

La jubilación es enemiga de la memoria

En la entrevista, el neurólogo reflexiona sobre una afirmación que dijo un tiempo atrás. A la pregunta de por qué sacó esta conclusión, el neurólogo responde: “Está documentado que por cada año extra de trabajo el riesgo de demencia disminuye . Es importante que el cerebro siga tomando decisiones y manteniendo la interacción social, en ambientes así, se ralentiza el deterioro cognitivo. Es la teoría del ‘úsalo o piérdelo’, si no se usa, se pierde “.

Los hábitos que recomienda

Según este médico, los tres hábitos que lo ayudaron a vivir hasta esta edad son mantenerse activo física y mentalmente, no fumar y no guardar rencor ni odio en el corazón .

“Cuando odiás, te estás maltratando físicamente. Te sube el pulso y la presión arterial . Es el mismo estrés que se produce con cualquier tipo de ansiedad. Mira, el odio es innato. Cuando odiamos a alguien, aumentamos nuestra propia estatura (emocionalmente), y eso simplemente no funciona así. No hay nada real en ello, salvo las respuestas fisiológicas poco saludables" , expresa.

Para finalizar, hace énfasis en la importancia de adaptar el cuerpo a las dietas, tener hobbies y amor alrededor para poder vivir sin estrés y disfrutar la vida a través de los seres queridos. “Las amistades pueden ser muy poderosas y deben serlo. Mi padre tenía amigos de 30 años cuando él tenía 90 y eso lo mantuvo vivo. A mí me está pasando lo mismo. Aunque no tengo amigos de 30 años y todos mis amigos íntimos de la infancia han fallecido, sin duda tengo amigos 25 años más jóvenes que yo, y me estimulan a pensar mejor", concluye.