¿Cómo protegerte del polvo del Sahara?

Irritación de la nariz y la garganta, sinusitis, irritación de los ojos e irritación de la piel, alergias, bronquitis aguda, exacerbacion del asma y riesgo de infecciones respiratorias son algunos de los síntomas asociados a la presencia del polvo del Sahara.

En los pasados días, una densa capa de particulado del Sahara comenzó a filtrarse sobre el archipiélago puertorriqueño con concentraciones que han aumentado gradualmente y que se elevaron desde la tarde del domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan pronosticó que se mantendrá de ese modo a lo largo de esta semana, por lo que se insta a la ciudadanía a tomar precauciones si tienes planes de realizar actividades aire libre.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el polvo del Sahara -esas partículas de polvo mineral provenientes del desierto del Sahara y del desierto del Sahel, al norte del continente africano-, puede exacerbar las condiciones de salud en poblaciones inmunocomprometidas, vulnerables y sensitivas.

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Aunque se sabe que la nube de polvo trae nutrientes beneficiosos para el ecosistema -como nitrógeno, hierro y fósforo-,también llega con un particulado que puede ser especialmente irritante para las vías respiratorias. Durante estos eventos climatológicos, los médicos y científicos han observado un aumento en el número de exacerbaciones de las condiciones respiratorias entre sus pacientes.

Este polvo es transportado por los vientos alisios sobre el Océano Atlantico y recorre sobre 5,000 km para alcanzar las costas de Puerto Rico y el Caribe.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “las partículas pueden inhalarse y acceder a los pulmones y al torrente sanguíneo, lo que podría desencadenar ataques de asma en personas que padecen este trastorno y agravar otras enfermedades respiratorias”.

¿Qué se recomienda hacer?