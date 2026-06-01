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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cómo protegerte del polvo del Sahara?

Se insta a tomar precauciones si tienes planes de realizar actividades aire libre

1 de junio de 2026 - 12:49 PM

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Las terapias y las bombitas de mantenimiento prescritas por tu médico son de alto beneficio para estas condiciones, como asma, enfisema y bronquitis crónica. (Shutterstock)
Las partículas del Polvo del Sahara pueden inhalarse y acceder a los pulmones y al torrente sanguíneo, lo que podría desencadenar ataques de asma en personas que padecen este trastorno y agravar otras enfermedades respiratorias.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Irritación de la nariz y la garganta, sinusitis, irritación de los ojos e irritación de la piel, alergias, bronquitis aguda, exacerbacion del asma y riesgo de infecciones respiratorias son algunos de los síntomas asociados a la presencia del polvo del Sahara.

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En los pasados días, una densa capa de particulado del Sahara comenzó a filtrarse sobre el archipiélago puertorriqueño con concentraciones que han aumentado gradualmente y que se elevaron desde la tarde del domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan pronosticó que se mantendrá de ese modo a lo largo de esta semana, por lo que se insta a la ciudadanía a tomar precauciones si tienes planes de realizar actividades aire libre.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el polvo del Sahara -esas partículas de polvo mineral provenientes del desierto del Sahara y del desierto del Sahel, al norte del continente africano-, puede exacerbar las condiciones de salud en poblaciones inmunocomprometidas, vulnerables y sensitivas.

Aunque se sabe que la nube de polvo trae nutrientes beneficiosos para el ecosistema -como nitrógeno, hierro y fósforo-,también llega con un particulado que puede ser especialmente irritante para las vías respiratorias. Durante estos eventos climatológicos, los médicos y científicos han observado un aumento en el número de exacerbaciones de las condiciones respiratorias entre sus pacientes.

Este polvo es transportado por los vientos alisios sobre el Océano Atlantico y recorre sobre 5,000 km para alcanzar las costas de Puerto Rico y el Caribe.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “las partículas pueden inhalarse y acceder a los pulmones y al torrente sanguíneo, lo que podría desencadenar ataques de asma en personas que padecen este trastorno y agravar otras enfermedades respiratorias”.

¿Qué se recomienda hacer?

  • Consultar con tu médico o alergista para comenzar un tratamiento preventivo con medicamentos en caso de que seas asmático o tengas una condición seria del sistema respiratorio.
  • Cerrar las ventanas y puertas de la casa.
  • Mantenerte hidratado y en un área con acondicionador de aire para no exponerte al particulado.
  • Personas muy sensitivas, como las diagnosticadas con enfisema o enfermedades crónicas del pulmón, deben tener un tratamiento profiláctico preventivo, con medicamentos para controlar los síntomas de manera que no entre en una etapa aguda.
  • Incluye una dieta balanceada en la que integres antioxidantes y vitaminas del complejo B y vitamina C.
  • Evitar las actividades al aire libre por tiempo prolongado. Sobre todo, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o cualquier problema de salud respiratorios, así como los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños, según recomienda la OMS.
  • Utilizar los equipos de protección personal apropiados, como gafas y mascarillas o un pañuelo de tela húmedo que cubra completamente la nariz y la boca.
  • Si tienes sensación de cuerpos extraños en los ojos o una arenilla, lávate con abundante agua potable. Lávate las manos antes de iniciar el procedimiento.
  • Humedece las áreas de tu casa antes de barrer para evitar la resuspensión del polvo que pudiera acumularse.
Tags
Polvo del SaharaEnfermedadesSalud pulmonarAsma
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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