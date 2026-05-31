“Es un gran paso”: píldora experimental promete nueva esperanza contra el mortal cáncer de páncreas

WASHINGTON - Una novedosa píldora ayudó a las personas con cáncer de páncreas avanzado a vivir más tiempo, informaron investigadores el domingo, aumentando las esperanzas de mejores tratamientos que se necesitan desde hace mucho tiempo para uno de los tipos más mortíferos de cáncer.

“Aunque no cura el cáncer, es un gran paso adelante”, afirma el Dr. Zev Wainberg, de la Universidad de California en Los Ángeles, que colaboró en la dirección del estudio.

El fármaco se llama daraxonrasib y bloquea una proteína mutada que impulsa el crecimiento tumoral en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas, un objetivo que había eludido el tratamiento durante décadas.

Las píldoras diarias casi duplicaron el tiempo de supervivencia, con menos efectos secundarios graves, en un estudio que asignó aleatoriamente el fármaco experimental o más quimioterapia a 500 pacientes cuyo cáncer metastásico, o en expansión, había dejado de responder al tratamiento anterior. Los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine y se presentaron el domingo en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica celebrada en Chicago.

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Los que tomaron daraxonrasib vivieron una media de 13.2 meses, frente a los 6.7 meses de los que recibieron quimioterapia. Aunque pueda parecer una pequeña mejora, Wainberg afirmó que se trata del primer fármaco que muestra una ventaja sustancial frente a la quimioterapia.

La Dra. Rachna Shroff, del Centro Oncológico de la Universidad de Arizona, que no participó en la investigación, declaró desde la reunión de la ASCO que “tras haber tratado el cáncer de páncreas durante 16 años, me eché a llorar” al ver por primera vez los resultados del estudio. Le sorprendió que “los pacientes siguieran con este tratamiento porque les proporcionaba un beneficio duradero y significativo”.

Los efectos de las píldoras acaban disminuyendo, pero los receptores las utilizaron durante mucho más tiempo que el grupo de comparación que siguió recibiendo quimioterapia, e informaron de menos dolor y una mejor calidad de vida a medida que sus tumores se reducían. Muchos de ellos seguían tomando el fármaco una vez analizados los datos, lo que, según Wainberg, significa que la diferencia de supervivencia puede aumentar a medida que los investigadores continúen su seguimiento.

El Dr. Brian Wolpin, del Instituto Oncológico Dana-Farber, presentó los resultados el domingo. Afirmó que el fármaco debería convertirse en “un nuevo estándar de atención” para el cáncer de páncreas metastásico previamente tratado, y añadió que los investigadores también explorarán su uso en fases más tempranas de la enfermedad, incluso para ver si la reducción del tumor podría permitir a más pacientes optar a la cirugía.

Los efectos secundarios que con más probabilidad afectaron al uso de la píldora fueron una erupción cutánea que puede ser grave y llagas en la boca, señaló.

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Maker Revolution Medicines financió el estudio y la Food and Drug Administration tiene previsto acelerar la revisión del fármaco. Mientras tanto, la agencia permite lo que se denomina “acceso ampliado” al fármaco experimental a los pacientes que cumplan determinados criterios. El fármaco acaparó la atención pública cuando el ex senador Ben Sasse describió en el programa “60 Minutes” cómo había disminuido su dolor al tomarlo. Los oncólogos están recibiendo un aluvión de solicitudes a medida que se pone en marcha el programa de acceso especial.

El cáncer de páncreas es uno de los más mortales, en gran parte porque es difícil de detectar antes de que empiece a extenderse a otros órganos. La Sociedad Americana del Cáncer calcula que este año se diagnosticarán unos 67,000 nuevos casos en EE.UU. y que más de 52,000 personas morirán por esta enfermedad. La tasa de supervivencia global a cinco años es del 13%.

A diferencia de otros cánceres que se han beneficiado de diversas alternativas quimioterápicas, el de páncreas ha sido más difícil de atajar.

Especialistas en cáncer no implicados en la nueva investigación expresaron su optimismo de que éste pueda ser un punto de inflexión en la búsqueda de nuevas opciones, con docenas de fármacos experimentales en desarrollo.

El nuevo fármaco ataca mutaciones de la familia de genes RAS, que normalmente regula el crecimiento celular. Las llamadas mutaciones KRAS son especialmente críticas en el desarrollo del cáncer de páncreas. Pero una estructura que dificultaba la adherencia de los fármacos a las proteínas mutadas hizo que durante mucho tiempo se considerara que este impulsor del cáncer era “intratable”.

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El fármaco de Revolution Medicines utiliza un pegamento molecular que se une a varios subtipos de KRAS. Según Wainberg, los investigadores estudiarán a continuación si el fármaco funciona mejor en algunos de esos subtipos.

El fármaco cambiará el tratamiento del cáncer de páncreas, según el Dr. Andrew Coveler, del Centro Oncológico Fred Hutchinson, que no participó en la investigación.

“Esta cosa funciona de forma drásticamente diferente”, dijo.

Según Wainberg, hay otros fármacos en desarrollo dirigidos a subtipos específicos de KRAS. Otros enfoques en fases tempranas de prueba incluyen vacunas diseñadas para prevenir la recurrencia tras la cirugía del cáncer de páncreas enseñando al sistema inmunitario a reconocer la proteína mutada.

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