En oncología se aprende rápido que el cáncer no es lo único que ataca al paciente; también hay personas, algunas con títulos, otras sin ellos, que atacan de formas más sutiles, pero igual de dañinas. El diagnóstico de cáncer abre un hueco emocional que rápidamente se llena de miedo, dudas y la urgencia por agarrarse a cualquier promesa de escape. Y en ese vacío, siempre aparece alguien dispuesto a vender esperanza embotellada. A veces cuesta $50. A veces $10,000. Y a veces cuesta la vida.

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