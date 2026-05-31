Opinión
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El cáncer no descansa… los charlatanes tampoco
El problema no es la medicina complementaria seria, la que se integra a la evidencia y respeta los límites de lo que puede y no puede hacer. El problema es la charlatanería organizada, opina Fernando Cabanillas
31 de mayo de 2026 - 12:30 AM
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