A correr en junio: estas son los eventos de carreras 5k y 10k para este mes
Entre tantos eventos, se acerca el famoso “Global Running Day”, celebrado por los entusiastas de este deporte en todo el mundo
1 de junio de 2026 - 11:10 PM
Con altas temperaturas, bruma y presencia del polvo del Sahara llegaron los días de junio en Puerto Rico, un mes repleto de eventos para los amantes del “running” y de aquellos que gozan de apoyar diversas causas benéficas.
Antes de mostrarte el listado de eventos, ten presente que el próximo miércoles, 3 de junio de celebra el Día Mundial del Corredor, una fecha importante para todos los que practican este deporte, que goza de tantos entusiastas.
No solo en Puerto Rico, el “Global Running Day”, como se conoce en inglés, se celebra siempre el primer miércoles de junio de cada año, en el que corredores de todo el mundo y de todos loa niveles salen a hacer lo que tanto les apasiona.
Y tú, ¿saldrás a correr este día? Si decides hacerlo solo o acompañado, puedes celebrarlo seleccionando una ruta y convocando a tus amigos “runners” para que se te unan.
Aquí te incluimos algunos de los eventos, que incluyen carreras en distancia de 5k y 10k en los que puedes participar o apoyar como espectador para apoyar a los corredores.
Fecha: sábado, 6 de junio de 2026
Salida: Complejo deportivo Mario Quijote Morales, Guaynabo
Hora: 6:00 a.m.
Inscripción: Eventivate
Fecha: sábado, 6 de junio o domingo, 7 de junio
Lugar: Bahía Viva, Catano
Hora: 6:00 am
Incripción: Alamo Run Tribe: Modalidad Presencial y Modalidad Virtual
Fecha: sábado, 6 de junio de 2026
Salida: Plaza pública Arístides Moll Boscana, Adjuntas
Hora: 6:00 p.m.
Fecha: domingo, 7 de junio de 2026
Salida: Balneario Punta Salinas, Toa Baja
Hora: 6:30 a.m.
Inscripción: Activate
Cada paso tendrá un significado especial mientras recorren juntos una ruta creada para correr, caminar y unir voces por la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Cuando llegues a la meta, la celebración continúa en el Rise & Dance.
Fecha: domingo, 7 de junio de 2026
Salida: Coliseo Municipal Rubén Hernández, Gurabo
Hora: 6:00 a.m.
Fecha: domingo, 7 de junio de 2026
Salida: Paseo Real Marina, Aguadilla
Hora: 7:00 a. m.
Inscripción: Sold out
Fecha: sábado, 13 de junio de 2026
Salida: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan
Hora: 7:00 a.m.
En apoyo a los estudiantes de CODERI.
Fecha: sábado, 13 de junio de 2026
Salida: Parque Agroturístico, Dorado
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 14 de junio de 2026
Salida: Autocentro, Ave. Luis Muñoz Rivera, Río Piedras
Hora: 6:00 a.m.
Un evento especial apoyando a SFM Charities, quienes ayudan a adultos mayores rescatados de situaciones de abandono y vulnerabilidad.
Fecha: domingo, 14 de junio de 2026
Salida: Balneario Isla Verde, Carolina
Hora: 5:30 a.m.
Fecha: domingo, 14 de junio de 2026
Salida: Complejo Deportivo de Cidra
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 14 de junio de 2026
Salida: Complejo Deportivo Víctor Zayas Pedrego, Santa Isabel
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado, 20 de junio de 2026
Salida: Central Azucarera, Canóvanas
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado, 20 de junio de 2026
Salida: Salinas
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 21 de junio de 2026
Salida: Coliseo Buga Abreu, Isabela
Llegada: Casa Alcaldía, Isabela
Hora: 7:00 a.m.
Inscripción: Sold out
Fecha: sábado, 27 de junio de 2026
Salida: Playa Puerto Nuevo, Vega Baja
Hora: 6:00 a.m.
Fecha: sábado, 27 de junio de 2026
Salida: Eco’s Sports Park en San Juan
Hora: 6:00 a.m.
Inscripción: Eventivate
La Fundación Proyecto PaMaRa anunció la próxima edición. Bajo el lema “Raíces y Esperanza”, esta edición estará dedicada a los abuelos y adultos mayores, destacando su rol fundamental en la construcción de la familia y la comunidad. El evento busca reunir a más de 2,500 participantes, entre familias, corredores y aliados comunitarios, en una jornada que promueve el bienestar a través del deporte y la conexión intergeneracional.
Inspirado en la idea de que “las raíces nos trajeron hasta aquí y la esperanza nos impulsa hacia adelante,” el 5K invita a cada participante a correr o caminar por alguien especial: un abuelo, un hijo, una familia o un sueño.
Fecha: sábado, 27 de junio de 2026
Salida: Carr. 521 km 6.2, Barrio Vegas, Adjuntas
Hora: 4:30 p. m.
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: Caguas Expressway, Caguas
Hora: 6:00 a.m.
El total de la inscripción será destinado a refugio de niños sobrevivientes de situaciones vulnerables en Puerto Rico.
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: Carr. PR-951, Canóvanas
Hora: 6:00 a.m.
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: San Juan
Hora: 6:00 a.m.
Inscripción: Sold out
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: Bo. Palmarejo, Coamo
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: Aguadilla
Hora: 7:00 a.m.
Inscripción: Sold out
Fecha: domingo, 28 de junio de 2026
Salida: Camuy
Hora: 5:00 p. m.
Inscripción: Sold out
