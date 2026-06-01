Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A correr en junio: estas son los eventos de carreras 5k y 10k para este mes

Entre tantos eventos, se acerca el famoso “Global Running Day”, celebrado por los entusiastas de este deporte en todo el mundo

1 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fundación Proyecto PaMaRa anunció su próximo 5k bajo el lema “Raíces y Esperanza”, que estará dedicada a los abuelos y adultos mayores. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Con altas temperaturas, bruma y presencia del polvo del Sahara llegaron los días de junio en Puerto Rico, un mes repleto de eventos para los amantes del “running” y de aquellos que gozan de apoyar diversas causas benéficas.

RELACIONADAS

Antes de mostrarte el listado de eventos, ten presente que el próximo miércoles, 3 de junio de celebra el Día Mundial del Corredor, una fecha importante para todos los que practican este deporte, que goza de tantos entusiastas.

No solo en Puerto Rico, el “Global Running Day”, como se conoce en inglés, se celebra siempre el primer miércoles de junio de cada año, en el que corredores de todo el mundo y de todos loa niveles salen a hacer lo que tanto les apasiona.

Y tú, ¿saldrás a correr este día? Si decides hacerlo solo o acompañado, puedes celebrarlo seleccionando una ruta y convocando a tus amigos “runners” para que se te unan.

Aquí te incluimos algunos de los eventos, que incluyen carreras en distancia de 5k y 10k en los que puedes participar o apoyar como espectador para apoyar a los corredores.

5K Cada Paso Cuenta: Fundación Parkinson

Fecha: sábado, 6 de junio de 2026

Salida: Complejo deportivo Mario Quijote Morales, Guaynabo

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: Eventivate

5K Súper Jibarito presencial o virtual

Fecha: sábado, 6 de junio o domingo, 7 de junio

Lugar: Bahía Viva, Catano

Hora: 6:00 am

Incripción: Alamo Run Tribe: Modalidad Presencial y Modalidad Virtual

5k Nocturno Adjuntas 2026

Fecha: sábado, 6 de junio de 2026

Salida: Plaza pública Arístides Moll Boscana, Adjuntas

Hora: 6:00 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

Run For Joy 5K

Fecha: domingo, 7 de junio de 2026

Salida: Balneario Punta Salinas, Toa Baja

Hora: 6:30 a.m.

Inscripción: Activate

Cada paso tendrá un significado especial mientras recorren juntos una ruta creada para correr, caminar y unir voces por la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Cuando llegues a la meta, la celebración continúa en el Rise & Dance.

10k MB Celada

Fecha: domingo, 7 de junio de 2026

Salida: Coliseo Municipal Rubén Hernández, Gurabo

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

La Isla Run Trip: 5k Aguadilla

Fecha: domingo, 7 de junio de 2026

Salida: Paseo Real Marina, Aguadilla

Hora: 7:00 a. m.

Inscripción: Sold out

5k Corre o Camínalo Por Ellos

Fecha: sábado, 13 de junio de 2026

Salida: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

En apoyo a los estudiantes de CODERI.

5K Carrera por un Propósito - Autismo 2026

Fecha: sábado, 13 de junio de 2026

Salida: Parque Agroturístico, Dorado

Hora: 5:00 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Conectando Caminos 2026

Fecha: domingo, 14 de junio de 2026

Salida: Autocentro, Ave. Luis Muñoz Rivera, Río Piedras

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

Un evento especial apoyando a SFM Charities, quienes ayudan a adultos mayores rescatados de situaciones de abandono y vulnerabilidad.

5k Corre por sus Recuerdos - 4ta Edición

Fecha: domingo, 14 de junio de 2026

Salida: Balneario Isla Verde, Carolina

Hora: 5:30 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

Margarita 5k: Corre, Camina y Florece

Fecha: domingo, 14 de junio de 2026

Salida: Complejo Deportivo de Cidra

Hora: 6:30 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5k Jauca Jueyeros - 1ra Edición

Fecha: domingo, 14 de junio de 2026

Salida: Complejo Deportivo Víctor Zayas Pedrego, Santa Isabel

Hora: 6:30 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5k La Metro Run Club

Fecha: sábado, 20 de junio de 2026

Salida: Central Azucarera, Canóvanas

Hora: 6:30 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

Fire Up 5k 2026

Fecha: sábado, 20 de junio de 2026

Salida: Salinas

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

7k En Honor a Papá

Fecha: domingo, 21 de junio de 2026

Salida: Coliseo Buga Abreu, Isabela

Llegada: Casa Alcaldía, Isabela

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: Sold out

5K JRun- Juventud Raudal

Fecha: sábado, 27 de junio de 2026

Salida: Playa Puerto Nuevo, Vega Baja

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Cada Paso por la Familia

Fecha: sábado, 27 de junio de 2026

Salida: Eco’s Sports Park en San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: Eventivate

La Fundación Proyecto PaMaRa anunció la próxima edición. Bajo el lema “Raíces y Esperanza”, esta edición estará dedicada a los abuelos y adultos mayores, destacando su rol fundamental en la construcción de la familia y la comunidad. El evento busca reunir a más de 2,500 participantes, entre familias, corredores y aliados comunitarios, en una jornada que promueve el bienestar a través del deporte y la conexión intergeneracional.

Inspirado en la idea de que “las raíces nos trajeron hasta aquí y la esperanza nos impulsa hacia adelante,” el 5K invita a cada participante a correr o caminar por alguien especial: un abuelo, un hijo, una familia o un sueño.

5k Cabecitas de Oro

Fecha: sábado, 27 de junio de 2026

Salida: Carr. 521 km 6.2, Barrio Vegas, Adjuntas

Hora: 4:30 p. m.

Inscripción: MiCarreraPR

5k Por los Niños Sobrevivientes de Maltrato

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: Caguas Expressway, Caguas

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

El total de la inscripción será destinado a refugio de niños sobrevivientes de situaciones vulnerables en Puerto Rico.

5k Valerosos 2026

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: Carr. PR-951, Canóvanas

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

10k San Juan Bautista 2026

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: Sold out

5k Macuya 2026

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: Bo. Palmarejo, Coamo

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

La Isla Run Trip: 5k Aguadilla | Race 2

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: Aguadilla

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: Sold out

5k Balseada de Camuy 2026

Fecha: domingo, 28 de junio de 2026

Salida: Camuy

Hora: 5:00 p. m.

Inscripción: Sold out

deefwrfrwfrfrfrwfw

dfrverf

cerfrefr

Tags
Carrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: