Famosos dicen cuáles son sus rutas favoritas para correr

1 Robert “Fantacuca” Maldonado, locutor radial, parte del elenco de “Molusco y los Reyes de la Punta”, que transmite por La Mega Robert Fantacuca ( Suministrada ) “Desde pequeño siempre me ha gustado caminar y correr. Incluso, cuando tenía que coger guagua, en ocasiones me iba caminando porque la guagua se tardaba mucho. De unos años para acá retomé las caminatas y corridas, incluso haciendo al año, la carrera 10k del Teodoro Moscoso, entre otras. El correr me ayuda a liberar el estrés, calmar la ansiedad. Me ayuda grandemente a sentirme mejor. Mis rutas favoritas en la corrida son en el Viejo San Juan, desde la playa del Escambrón hasta El Morro, el tablado de Piñones, en Loíza, y desde el área de Condado hacia El Morro”.

2 Pepe Calderón, copresentador de “En la mañana”, que transmite por TeleOnce San Juan, Puerto Rico, Octubre 17, 2023 - MCD Conferencia de prensa del nuevo programa matutino de TelenOnce, En la Mañana producido por Sonia Valentín quién presentó quiénes forman parte de la nueva plantilla de talentos para el programa. Johnny Lozada, Maricarmen Ortiz, Manuel Crespo, Pepe Calderón y Caterine Castro. En la foto Pepe Calderón. FOTO POR: josian.bruno@gfrmedia.com Josian Bruno / GFR Media ( Josian Bruno/GFR MEDIA ) “Correr es mi terapia porque esa hora me permite de desconectarme de la realidad y poder enfocarme solamente en mí, y en mi entrenamiento. Comencé a correr de manera fija porque subí de peso hace dos años, por lo que correr me ayudó a volver al peso que quería y me enfiebré tanto que comencé a hacer eventos que me retan a seguir mejorando y hacer tiempos que nunca pensé hacer. Mis rutas favoritas son: 1) Laguna del Condado hacía Viejo San Juan 2) Jájome en Cayey 3) Ultimo Trolley hacía el VSJ

3 Álex DJ, presentador de “Puerto Rico Gana”, que transmite por Telemundo Álex DJ ( Suministrada ) “¡Me encanta correr porque me ayuda mucho a despejar mi mente! Me relaja y me siento enérgico todo el día. Mis rutas favoritas son El Viejo San Juan, saliendo del Parque Agroturístico de Dorado hacia la 165 y en el sector Jájome de Cayey. La base de Ceiba”.