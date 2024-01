El fruto seco que reduce el colesterol malo y el riesgo de enfermedades crónicas

“En comparación con otros frutos secos, el pistacho es un tipo de nuez que posee un perfil nutricional más saludable y con menor contenido en grasas totales, un mayor aporte de proteína vegetal, fibra dietética y un notable contenido en minerales -especialmente potasio- y una excelente fuente de vitaminas, como la C y E”, afirma la Lic. en Nutrición, Anabella Famiglietti (M.N. 9436).

En la investigación, los profesionales analizaron la composición de los fitoquímicos del pistacho, pues estos compuestos a base de plantas podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mantener el correcto funcionamiento del organismo. Según se evidencia en la investigación, los extractos de la cáscara del pistacho inhibirían el crecimiento de células tumorales (células de cáncer de mama, hígado y colon). En consecuencia, el consumo de pistachos podría tener un potente efecto anti proliferativo -que impediría la reproducción de células cancerosas-, en especial frente al cáncer de mama. No obstante, en la misma publicación los investigadores destacan que se necesitan más investigaciones al respecto.

♦ Como si no fuese poco su capacidad antioxidante, otros estudios demuestran que el consumo de pistacho se asocia a una disminución del consumo de dulces, de pérdida de peso y de reducción del Índice de Masa Corporal (IMC) y la circunferencia de la cintura en hombres y mujeres con sobrepeso/obesidad.

♦ Asimismo, gracias a una investigación publicada en el European Journal of Clinical Nutrition se supo que también ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control, ya que es un alimento rico en fósforo que colabora con la descomposición de proteínas y hace que las mismas se conviertan en aminoácidos -compuestos indispensables que regulan la mayoría de las funciones esenciales del cuerpo-.

Según explica Famiglietti este fruto tiene efectos en el perfil lipídico ya que colabora con la disminución de la concentración de colesterol total (CT). Su consumo mejora la proporción del colesterol HDL (colesterol “bueno”) y del colesterol LDL (colesterol “malo”) en personas con hipercolesterolemia moderada. Esto mismo ya fue comprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y por un artículo científico publicado en The Journal of Nutrition, que indica que las grasas monoinsaturadas que contienen los pistachos ayudan a bajar los niveles de colesterol LDL en sangre.