10 documentales en Netflix y otros servicios de “streaming” que podrían cambiar la manera en que comes

Tradicionalmente, con la llegada de un nuevo año, son numerosas las personas que se plantean metas como perder peso, iniciar rutinas de ejercicio o adoptar hábitos más saludables en su estilo de vida. Algunos optan por consultar a profesionales de la salud, mientras que otros eligen sumergirse en la lectura de libros o revistas especializadas. Asimismo, hay quienes prefieren explorar documentales o series que aborden temáticas relacionadas con la salud.

Si eres de los que prefieren este último método, actualmente en los servicios de contenido “streaming” como Netflix, Peacock o Freevee, están disponibles varias producciones que van en esta línea y que podrían, de alguna manera, a llevarte por el camino saludable.

Aquí te dejo con varias opciones que podrían ser útiles en tu misión por mejorar tu salud.

Food Matters (2008)

Plataforma: Plex

“Food Matters” examina cómo los alimentos que comemos pueden ayudar o perjudicar nuestra salud. Nutricionistas, naturópatas, médicos y periodistas opinan sobre temas como los alimentos orgánicos, la seguridad alimentaria, el crudismo y la terapia nutricional.

Fed up (2014)

Plataforma: Tubi

Trastocando la sabiduría convencional sobre por qué aumentamos de peso y cómo perderlo, “Fed Up” descubre un “secreto” de la industria alimentaria estadounidense: muchas más personas se enferman por lo que comen. La cineasta Stephanie Soechtig y la periodista de televisión Katie Couric nos guían a través de esta potente exposición que descubre por qué -a pesar de la atención de los medios, la fascinación del público por la apariencia y las políticas gubernamentales para combatir la obesidad infantil- generaciones de niños estadounidenses vivirán vidas más cortas que sus padres.

You Are What You Eat: A Twin Experiment (2024)

Plataforma: Netflix

En un experimento científico, gemelos idénticos adoptan diferentes dietas y estilos de vida durante ocho semanas para ver cómo la comida afecta al cuerpo.

The Kids Menu (2011)

Plataforma: Tubi

En este documental, el cineasta Joe Cross se reunió con expertos, padres, maestros y niños, para darse cuenta de que la obesidad infantil no es el verdadero problema actual, sino más bien un síntoma de un problema mayor. El desconocimiento de qué son los alimentos saludables, la falta de acceso a opciones saludables y asequibles, así como la influencia de modelos negativos, ya sea un padre, un maestro o incluso una celebridad. Todos, en conjunto, parece ser mucho para superar, pero cuando se les empodera, los niños a menudo toman la sorprendente decisión para seguir un camino más saludable.

Super Size Me (2004)

Plataformas: Peacock, Roku Channel y Tubi

En 2002, el director Morgan Spurlock se sometió a una dieta basada únicamente de platos de McDonald’s, comiendo del restaurante tres veces al día durante 30 días y sin hacer ejercicio. Su objetivo era demostrar por qué hay tanta obesidad entre los estadounidenses. El cineasta comenzó el rodaje sometiéndose a un chequeo completo con tres médicos y, con el paso de las semanas, comparó su peso y los resultados de los exámenes, llegando a una conclusión aterradora.

Fork Over Knives (2011)

Plataformas: Tubi y Vudu

Este documental examina la profunda afirmación de que la mayoría, si no todas, las enfermedades degenerativas que nos afligen pueden controlarse, o incluso revertirse, rechazando el menú actual de alimentos procesados y de origen animal. Como parte del filme, el cineasta somete a varias personas con condiciones como diabetes y cáncer, entre otras, a hacer cambios alimentarios en sus vidas, para ver si ocurre algo con sus cuerpos y condiciones.

The Magic Pill (2017)

Plataformas: Peacock, Roku Channel, Tubi y Prime Video

Personas de todo el mundo están combatiendo las enfermedades mediante un cambio de paradigma en la alimentación. Y este simple cambio (adoptar la grasa como nuestro principal combustible) resulta profundamente prometedor para mejorar la salud de las personas, los animales y el planeta.

GMO OMG (2011)

Plataformas: Tubi, Vudu y Freevee

En esta producción, el cineasta Jeremy Seifert viajó a Haití, Francia, Noruega e incluso al gigante agrícola Monsanto en busca de respuestas sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y cómo afectan a los niños, la salud del planeta Tierra y la libertad de las personas de elegir sus alimentos.

Fat Sick and Nearly Dead (2010)

Plataformas: Peacock, Roku Channel, Tubi, Pluto TV y Vudu

“Fat, Sick, and Nearly Dead” es un documental que narra el viaje de 60 días del australiano Joe Cross por los Estados Unidos, donde se embarca en un ayuno donde solo ingiere jugos a base de frutas y verduras, en una búsqueda para recuperar su salud. Este proceso fue documentado bajo el cuidado de un doctor, para lograr bajar la mayor cantidad de peso posible.

What the Health (2017)

Plataforma: Netflix

Este innovador largometraje documental sigue al cineasta Kip Andersen mientras descubre los impactos de los alimentos animales altamente procesados en nuestra salud y en de la comunidad en general. Igualmente, explora por qué las principales organizaciones de salud continúan promoviendo este tipo de alimentos, a pesar de innumerables estudios e investigaciones médicas que muestran los efectos nocivos de estos productos en la salud.

The Sugar Film (2014)

Plataformas: Peacock, Roku Channel, Plex y Freevee

