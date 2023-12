Aunque parece que fue ayer, ya comenzó el último mes del 2023. Como no podía ser de otra manera, lsa plataformas de servicios de contenido “streaming” llevarán a cabo un sinnúmero de estrenos, tanto de películas, series o documentales que buscaran atraer a sus clientes a sentarse frente al televisor para disfrutar de sus propuestas.

Netflix, en particular, presentará varias películas muy importantes que buscan llamar la atención de los votantes de la Academia de Hollywood que en las próximas semanas anunciarán quienes serán los candidatos a los premios Oscar del 2024. Por ejemplo, la película “Maestro” no solo suena como candidata a mejor película, sino que pone a su protagonista, Bradley Cooper, entre los favoritos a lograr la estatuilla como mejor actor.

Estas son 12 alternativas que podrás disfrutar en diciembre en la comodidad de tu hogar:

May December

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de diciembre de 2023

Formato: Película

Después de que su relación desató una saga sensacionalista hace dos décadas, Gracie (Julianne Moore) y Joe (Charles Melton) ahora llevan una vida suburbana aparentemente perfecta. Su felicidad doméstica se ve interrumpida cuando Elizabeth (Natalie Portman), una famosa actriz de televisión, llega a su comunidad para hacer una investigación su próximo papel, que será nada más y nada menos que el de Gracie. En esta película, el director Todd Haynes (“Safe” y “Carol”) explora uno de los grandes talentos que tiene la especie humana: la colosal negativa a mirarse a sí mismo.

PUBLICIDAD

The Shepherd

Plataforma: Disney+

Fecha de estreno: 1 de diciembre de 2023

Formato: Serie

En Nochebuena, un joven piloto (Ben Radcliffe) del Royal Air Force de Inglaterra que volaba a casa a través del Mar del Norte, se encuentra en peligro cuando su radio y su energía eléctrica se cortan, dejándolo varado y funcionando con combustible limitado. Justo cuando parece que su suerte está a punto de acabarse, un misterioso buen samaritano lo guía a un lugar seguro.

Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning

Plataforma: Max

Fecha de estreno: 4 de diciembre de 2023

Formato: Docuserie

Esta serie documental original de HBO de tres episodios , producida y dirigida por Jason Hehir (“The Last Dance” y “Andre The Giant”) y producida junto a The Boston Globe, explora las tensiones raciales y la tormenta mediática que se dieron por décadas en la ciudad de Boston luego de una investigación derivada de una llamada al 911 realizada por Charles “Chuck” Stuart, informando que él y su esposa, una pareja blanca, habían sido baleados por unhombre negro en el barrio Mission Hill en 1989. La serie narra la compleja historia de aquellas hostilidades raciales que se produjeron en la ciudad y el doloroso y duradero precio que el caso ha tenido en las familias involucradas, en las relaciones raciales de Boston y en cómo una comunidad puede ser brutalizada con el fin de alcanzar la justicia.

John Lennon: Murder Without A Trial

Plataforma: Apple TV+

Fecha de estreno: 6 de diciembre de 2023

Formato: Docuserie

Narrada por Kiefer Sutherland, esta serie documental presenta entrevistas exclusivas con testigos y fotografías de la escena del crimen nunca antes vistas, arrojando nueva luz sobre la vida y el asesinato del ícono musical y cultural John Lennon, y la investigación y condena de Mark David Chapman, su asesino confeso.

PUBLICIDAD

The Bad Guy

Plataforma: Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 8 de diciembre de 2023

Formato: Serie

Esta serie italiana mezcla crimen con comedia negra y gira en torno a la increíble historia de Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), un fiscal siciliano que dedicó toda su vida a luchar contra la mafia y, de repente, es acusado de ser algo por lo que siempre ha luchado en contra: un mafioso. Tras ser condenado y, sin nada que perder, Nino decide llevar a cabo un maquiavélico plan de venganza, convirtiéndose en la “persona mala” en el que injustamente lo han convertido.

Leave the World Behind

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 8 de diciembre de 2023

Formato: Película

En este thriller apocalíptico del escritor y director Sam Esmail (“Mr. Robot”), narra la historia de Amanda (Julia Roberts) y su marido Clay (Ethan Hawke), quienes alquilan una lujosa casa para pasar un fin de semana con sus hijos Archie (Charlie Evans) y Rose (Farrah Mackenzie). Sus vacaciones pronto toman un giro violento cuando dos extraños, G.H. (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la) llegan una noche, hablando de un misterioso ciberataque y buscando refugio en la casa que afirman que es suya.

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Plataforma: Peacock

Fecha de estreno: 8 de diciembre de 2023

Formato: Película

El icónico detective Monk (Tony Shalhoub), que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, sale de su retiro con un último caso que involucra a su hijastra, quien se prepara para su boda. Esta serie servirá, no solo para entretener a los fanáticos del personaje, sino que dará a conocerlo a nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 15 de diciembre de 2023

Formato: Película

Después de escapar de la granja de Tweedy, desafiando a la muerte, Ginger finalmente encuentra la paz en una pequeña isla en el medio de un lago, lejos de los peligros del mundo. Sin embargo, debido a la desobediencia de su hija, tienen que visitar un criadero de gallinas, donde no solo buscarán ponerlas en libertad, sino poner en peligro sus vidas.

No me llame Ternera

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 15 de diciembre de 2023

Formato: Documental

Este documental presenta una entrevista exclusiva a una de las figuras clave de la organización ETA: Josu Urrutikoetxea, también conocido como Josu Ternera. Presentado por Jordi Évole, este trabajo analiza el grupo terrorista y algunos de sus momentos más significativos tras su disolución en 2018. Casi 50 años después de un ataque, esta conversación ayuda a dar respuestas a una de las víctimas del grupo terrorista.

Maestro

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2023

Formato: Película

Esta película es una imponente e intrépida historia de amor que narra la relación de más de 30 años entre Leonard Bernstein (Bradley Cooper) y Felicia Montealegre (Carey Mulligan), desde el momento en que se conocieron en 1946 en una fiesta, siguiendo por dos compromisos matrimoniales y tres hijos.

Percy Jackson and the Olympians

Plataforma: Disney +

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2023

Formato: Serie

El joven Percy Jackson (Walker Scobell) está en medio de una búsqueda peligrosa. Superando a los monstruos y a los dioses, deberá viajar a través de Estados Unidos para devolver el rayo maestro de Zeus y detener la guerra. Con la ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará a encontrar respuestas a sus dudas, incluyendo cómo encajar en un mundo en el que se siente fuera de lugar y descubrir cuál será su destinado.

PUBLICIDAD

Berlín

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 29 de diciembre de 2023

Formato: Serie

De vuelta a su época dorada antes de los acontecimientos de “La casa de papel”, Berlín (Pedro Alonso) y una banda magistral de ladrones se reúnen en París para planear uno de los robos más ambiciosos de la historia.