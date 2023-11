Aunque parezca mentira, ya solo quedan don meses para que termine el 2023. Eso significa que se acercan festividades que se celebran con amistades y familias, como es el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Esta última es una de las favoritas de los cineastas para crear historias coloridas, ya sean románticas o cómicas.

Esto es parte de lo que se verá reflejado en las próximas semanas en las distintas plataformas de contenido “online” cuando estrenen una buena cantidad de películas que giran alrededor de esta época. Eso no quiere decir que también habrá otro tipo de estrenos, sobre todo de varias producciones que buscan ser nominadas durante la temporada de premiaciones en Hollywood, cuya fecha de elegibilidad termina a finales de año.

Sea como sea, hay una gran variedad de series, películas y documentales donde seguro encontrarás una de tu agrado.

All the Light We Cannot See

Estreno: 2 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie limitada

PUBLICIDAD

Esta Basada innovadora serie limitada está basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer escrita por Anthony Doerr, “All the Light We Cannot See”. Hawn Levy dirige la historia de Marie (interpretada por Aria Mia Loberti) como una joven ciega escondida en la Francia ocupada por los alemanes y de un soldado nazi llamado Werner (Louis Hoffman). La serie explora, entre otros temas, cómo ambos están vinculados por una transmisión de radio, a pesar de sus diferentes orígenes. Los cuatro episodios de esta esperada serie también están protagonizados por Mark Ruffalo y Hugh Laurie.

Quiz Lady

Estreno: 3 de noviembre de 2023

Plataforma: Hulu

Formato: Película

En “Quiz Lady”, una contable llamada Anne (Awkwafina) ha visto con devoción todos los episodios de “Can’t Stop the Quiz”, un programa similar a “Jeopardy!”, desde que tenía 4 años. Después de que su perro es secuestrado y retenido para pedir rescate, Anne y su hermana Jenny (Sandra Oh) se embarcan en una misión para lograr que participe en “Can’t Stop the Quiz”, donde aparece un anfitrión parecido a Alex Trebek, caracterizado por Will Ferrell.

JFK: One Day in America

Estreno: 6 de noviembre de 2023

Plataforma: Disney+ y Hulu

Formato: Docuserie

En 2021, National Geographic estrenó la serie limitada llamada “9/11: One Day in America”, con gran éxito de la crítica. Una segunda entrega llamada “JFK: One Day in America” se estrena con tres episodios que cuenta con testimonios inéditos de testigos que aún están vivos para crear una historia oral del asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, hace 60 años.

PUBLICIDAD

The Killer

Estreno: 10 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Después de un accidente que casi le cuesta vida, un asesino (Michael Fassbender) lucha contra sus empleadores y contra él mismo en una persecución internacional que, según insiste, no es personal.

House of Kardashian

Estreno: 16 de noviembre de 2023

Plataforma: Peacock

Formato: Docuserie

Centrándose en los tres miembros más poderosos de la familia Kardashian-Jenner (Kris Jenner, Kim Kardashian y Kylie Jenner), esta serie de tres partes une las expectativas y lo que creemos saber sobre las Kardashian, para explorar su ascenso, el alcance y el costo que conlleva ser varias de las mujeres más famosas del planeta. En la serie aparecen personas cercanas a la familia, incluyendo a Caitlyn Jenner, el patriarca de la familia.

The Crown

Estreno: 16 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

La sexta y última temporada de esta galardonada serie se centra en la relación amorosa entre la princesa Diana y Dodi Fayed, justo antes de tener el trágico accidente automovilístico, donde ambos pierden la vida. Así como todo lo que transcurre en la familia real británica luego de esto, incluyendo la adaptación a la nueva vida sin su madre del príncipe William, así como el subsiguiente matrimonio entre Charles y Camilla. Todo esto, mientras la reina Elizabeth celebra sus 50 años de reinado.

EXmas

Estreno: 17 de noviembre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video y Freevee

Formato: Película

En esta comedia, Graham (Robbie Amell) decide sorprender a su familia viajando a casa para Navidad, se sorprende al descubrir que ya están celebrando con una invitada de honor inesperada, su ex prometida, Ali (Leighton Meester). Los dos examantes pelean para ver a quién elegirá la familia para quedarse hasta el día de Navidad y quién debe irse.

PUBLICIDAD

Rustin

Estreno: 17 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Bayard Rustin, el arquitecto de la trascendental ‘Marcha en Washington por el trabajo y la libertad’ de 1963, fue uno de los más grandes activistas que el mundo haya conocido. Desafió a la autoridad, nunca se disculpó por quién era, por lo que creía o por quién deseaba. No retrocedió, hizo historia y, a su vez, fue olvidado. Dirigida por el ganador del premio DGA y cinco veces ganador del premio Tony, George C. Wolfe, y protagonizada por el ganador del premio Emmy, Colman Domingo, Rustin destaca al hombre que, junto a gigantes como Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr., y Ella Baker, se atrevieron a imaginar un mundo diferente e inspiraron un movimiento en una marcha hacia la libertad.

Leo

Estreno: 21 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

El actor y comediante Adam Sandler ofrece momentos hilarantes en esta comedia musical animada sobre el último año de la escuela elemental, vista a través de los ojos de la mascota de la clase. Leo (Sandler), un lagarto hastiado de 74 años, ha estado atrapado en el mismo salón de clases de Florida durante décadas junto a una tortuga (Bill Burr). Cuando descubre que solo le queda un año de vida, planea escapar para experimentar cómo se vive en el exterior, pero en lugar de eso, se convierte en una figura sumamente importante en la vida de los estudiantes, lo que hace cambiar sus prioridades.

Squid Game: The Challenge

Estreno: 22 de noviembre de 2023

PUBLICIDAD

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

456 jugadores reales entrarán al juego en busca de una recompensa de $4.56 millones que les cambiará la vida. Mientras compiten a través de una serie de juegos inspirados en el programa original coreano “Squid Game”, además de nuevas incorporaciones sorprendentes, sus estrategias, alianzas y carácter se pondrán a prueba mientras los competidores son eliminados a su alrededor.

The Naughty Nine

Estreno: 23 de noviembre de 2023

Plataforma: Disney+

Formato: Película

En “The Naughty Nine”, el travieso estudiante de quinto grado, Andy (Winslow Fegley), no recibe un regalo la mañana de Navidad de parte de Santa Claus (Danny Glover). Al darse cuenta de que debe haber terminado en la “lista de traviesos” y sintiéndose injustamente difamado, Andy reúne un equipo de otros ocho jóvenes que tampoco recibieron regalos para ayudarlo a ejecutar un elaborado atraco en Santa’s Village en el Polo Norte para obtener los regalos que creen que se merecen.

Faraway Downs

Estreno: 26 de noviembre de 2023

Plataforma: Hulu

Formato: Película

Una aristócrata inglesa, Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), viaja hasta Australia para enfrentarse a su descarriado marido y vender un activo inusual: un rancho ganadero de un millón de acres en el interior del país llamado ‘Faraway Downs’. Tras la muerte de su marido, un despiadado ganadero australiano planea apoderarse de sus tierras y ella, a regañadientes, une fuerzas con un tosco pastor de ganado (Hugh Jackman) para proteger su rancho.