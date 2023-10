Como era de esperarse, el mes de octubre traerá consigo un sinnúmero de estrenos de series y películas que se inclinan más por los géneros del horror y terror. Sin embargo, los clientes de estos servicios de “streaming” tendrán también acceso a divertidas comedias, así como un sinnúmero de series dramáticas.

Esto incluye la serie de comedia de Netflix, “Neon”, que fue grabada en Puerto Rico el año pasado y que generó cierta controversia debido a que gira alrededor del reguetón. Un detalle que se supo hace algunos meses fue que Daddy Yankee apadrinó la serie, siendo uno de los productores ejecutivos y haciendo un ‘cameo’ en uno de los episodios.

Como ven, habrá de todo un poco, pero esto es solo una muestra de una cantidad interminable de propuestas que estarán disponible en línea. Así que, ponte cómodo y disfruta.

The Ringleader: The Case of the Bling Ring

Estreno: 1 de octubre de 2023

Plataforma: Max

Formato: Documental

En una sincera entrevista dada por primera vez por Rachel Lee, la llamada mente maestra detrás de una serie de robos a celebridades de alto perfil en 2008 y 2009, este documental examina las motivaciones de Lee y un grupo de sus amigos que irrumpieron en casas de celebridades en Hollywood para saquear y robar. Explorando, de paso, las posibles razones detrás de sus acciones, incluidos problemas de salud mental y adicciones, así como el clima de los excesos por parte de estas celebridades.

Appendage

Estreno: 2 de octubre de 2023

Plataforma: Hulu

Formato: Película

Un joven diseñador de moda (Hadley Robinson) parece estar bien a simple vista, pero en secreto lucha contra unas dudas debilitantes sobre sí misma. Pronto, estos sentimientos enterrados comienzan a enfermar físicamente a Hannah y a brotar un crecimiento feroz en su cuerpo. A medida que se deterioran sus relaciones con su novio y de sus padres, la joven hace un descubrimiento impactante: hay otras personas como ella.

Invitación a un asesinato

Estreno: 6 de octubre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta comedia en español, la excéntrica millonaria Olivia (Maribel Verdú) envía a su media hermana Agatha (Regina Blandón), y a un grupo de viejos conocidos, una misteriosa invitación para pasar un fin de semana en su yate, donde descubrirán el verdadero motivo detrás de esta invitación: la celebración de ¿un asesinato? Agatha, sorprendida por una muerte inesperada y con la ayuda de un policía novato, intentará descubrir si se trata simplemente de un accidente o de un elaborado plan de venganza. Todos son sospechosos: Carlos (el exmarido), Cary (un actor en decadencia), Sonia (la examiga), Doña Cristina (la ama de llaves), Figue (el médico) e incluso Naram (el instructor de yoga).

Pet Sematary: Bloodlines

Estreno: 6 de octubre de 2023

Plataforma: Paramount +

Formato: Película

En 1969, un joven Jud Crandall (Jackson White) sueña con dejar atrás su ciudad natal de Ludlow, Maine, pero pronto descubre siniestros secretos enterrados en su interior. Jud se ve obligado a enfrentar una historia familiar bastante oscura, que lo mantendrá conectado para siempre con el pueblo. Esta película cuenta con la actuación de figuras como David Duchovny (The X Files), Henry Thomas (E.T.) y Jack Mulhern (Mare of Easttown), entre otros.

Fair Play

Estreno: 6 de octubre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Cuando surge un codiciado ascenso en una firma financiera, el apoyo mutuo entre los pasados amantes Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich) comienzan a convertirse en algo más siniestro. A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, la pareja debe enfrentar el verdadero precio del éxito y los límites desconcertantes de la ambición. En su primer largometraje, la guionista y directora Chloe Domont teje un tenso thriller sobre relaciones, observando la destructiva dinámica de género que enfrenta a las parejas entre sí en un mundo que se está transformando más rápido de lo que las reglas pueden seguir.

Totally Killer

Estreno: 6 de octubre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

35 años después del impactante asesinato de tres adolescentes, el infame “Sweet Sixteen Killer” regresa la noche de Halloween para reclamar una cuarta víctima. Jamie (Kiernan Shipka), de 17 años, ignora la advertencia de su sobreprotectora madre (Julie Bowen) y se encuentra cara a cara con el maníaco enmascarado y, mientras huye para salvar su vida, accidentalmente viaja en el tiempo hasta 1987, el año de los asesinatos originales.

4EVER

Estreno: 11 de octubre de 2023

Plataforma: Disney +

Formato: Serie

Este es el debut actoral de los cuatro integrantes de la agrupación CNCO: Christopher Vélez (“Andy”), Richard Camacho (“Ian”), Zabdiel De Jesús (“Ciro”) y Erick Brian Colón (“Darío”). Esta serie cuenta la historia de cuatro jóvenes talentosos que emprenden el desafiante camino hacia el reconocimiento como banda en la escena musical de Miami. Los músicos se conocen por casualidad durante una pelea en un restaurante y pronto se ven envueltos en una situación inesperada: una valiosa guitarra desaparece y los cuatro deben recuperarla antes de que su dueño se dé cuenta de que uno de ellos se la había pedido prestada sin avisarle.

The Fall of the House of Usher

Estreno: 12 de octubre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De Mike Flanagan, el creador de “The Haunting of Hill House” y “Midnight Mass”, surge esta perversa serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe. Los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher (Henry Thomas y Mary McDonnell) han convertido a Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riqueza, privilegios y poder, pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher comienzan a morir a manos de una misteriosa mujer con la que tuvieron relación durante su juventud.

The Burial

Estreno: 13 de octubre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Inspirado en hechos reales, esta película narra cómo el empresario Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), dueño de una funeraria que está en aprietos, recluta al carismático abogado Willie E. Gary (Jamie Foxx) para salvar el negocio familiar. Los ánimos se caldean, a la vez que también hay risas, mientras la improbable pareja se une para exponer la corrupción corporativa y la injusticia racial en esta inspiradora historia.

John Carpenter’s Suburban Screams

Estreno: 13 de octubre de 2023

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

Esta es una serie de terror de seis episodios, de la mente del legendario director, escritor y productor John Carpenter (Halloween), que explora verdaderas historias de terror en suburbios alrededor de Estados Unidos. Además de relatos de primera mano, los episodios incluirán recreaciones cinematográficas, archivos personales y cobertura de prensa histórica de la ciudad. Además de componer el tema musical de la serie, Carpenter vuelve a ocupar el puesto de director en uno de los seis episodios.

Goosebumps

Estreno: 13 de octubre de 2023

Plataforma: Disney +

Formato: Serie

“Goosebumps”, la nueva y escalofriante serie inspirada en los libros de R.L. Stine, sigue a un grupo de cinco estudiantes de escuela superior que se embarcan en un viaje oscuro y retorcido para investigar el trágico fallecimiento, tres décadas antes, de un adolescente llamado Harold Biddle, mientras descubren oscuros secretos del pasado de sus padres.

Neon

Estreno: 17 de octubre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Grabada en Puerto Rico, esta graciosa serie sigue la vida de tres amigos latinos, quienes llegan a Miami desde un pequeño pueblo en Florida, para abrirse camino en el mundo del reggaetón. La serie de ocho episodios captura los sueños de Santi (Tyler Dean Flores), un artista de reggaetón en ascenso, junto a sus amigos Ness (Emma Ferreira) y Félix (Jordan Mendoza), así como de la representante de A&R Mia (Courtney Taylor), en camino a convertirse en la estrella más grande del reggaetón. Daddy Yankee no solo es uno de los productores ejecutivos de la serie, sino que hace una aparición especial.