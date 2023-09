Como ya nos tienen acostumbrados, los servicios de contenido “streaming” principales en el mercado ofrecerán una serie de estrenos durante el mes de septiembre. Como siempre ocurre, Netflix es el que más producciones nuevas tendrá en su cartelera, especialmente de países como India, Suecia y España.

Las otras compañías tendrán varios estrenos, pero son más limitados. Como quiera que sea, entre las series y películas que se podrán por primera vez en durante este mes se encuentran interesantes dramas, así como varias comedias que se ven muy divertidas.

Happy Ending

Estreno: 1 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta comedia romántica, Luna (Gaite Jansen) y Mink (Martijn Lakemeier) son una pareja que celebra su primer aniversario. Mink no sabe que Luna ha estado fingiendo sus orgasmos desde el comienzo de su relación, y Luna ha mantenido esto en secreto durante tanto tiempo que no se atreve a mencionarlo. Cuando sus mejores amigas, que conocen su problema, instan a Luna a probar cosas nuevas en la cama con Mink, Luna le propone una idea emocionante: un trío.

A Day and a Half

Estreno: 1 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Para reunirse con su hija, Artan (Alexej Manvelov) toma como rehén a su exesposa Louise (Alma Pöysti) y se embarca en un viaje cargado de emociones junto a ella y el oficial de policía Lukas (Fares Fares). El viaje los lleva a través de Suecia durante un verano caluroso, mientras la policía les pisa los talones.

The Little Mermaid

Estreno: 6 de septiembre de 2023

Plataforma: Disney +

Formato: Película

Una joven sirena (Halle Bailey) hace un trato con una bruja del mar (Melissa McCarthy) para cambiar su hermosa voz por piernas humanas para poder descubrir el mundo sobre el agua e impresionar a un príncipe (Jonah Hauer-King).

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

Estreno: 6 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

A través de entrevistas exclusivas con denunciantes, sobrevivientes y exempleados, este documental investigativo expone cómo los Boy Scouts of America intentaron encubrir uno de los escándalos de abuso sexual infantil más horribles de la historia.

Dear Child

Estreno: 7 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie limitada

En esta serie alemana, Lena vive completamente aislada y atrapada en una casa con sus dos hijos Hannah y Jonathan, quienes hacen todo lo que les dicen, hasta que Lena logra escapar, antes de tener un accidente automovilístico casi fatal. “Dear Child” comienza donde terminan los thrillers tradicionales: con la redención. Pero el verdadero alcance de esta pesadilla se revela con la llegada de los padres de Lena al hospital esa misma noche. Llevan casi 13 años buscando desesperadamente a su hija desaparecida.

Burning Body

Estreno: 8 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Mayo de 2017. Los restos calcinados de un policía de nombre Pedro (José Manuel Poga) son encontrados en el interior de un auto incendiado en el embalse de Foix, en Barcelona. El hallazgo despierta rápidamente el interés del público, sobre todo cuando la investigación comienza a desvelar un entramado de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y su exnovio Albert (Quim Gutiérrez).

The Other Black Girl

Estreno: 13 de septiembre de 2023

Plataforma: Hulu

Formato: Serie

Nella (Sinclair Daniel), una asistente editorial, está cansada de ser la única chica negra en su empresa, por lo que se emociona cuando contratan a Hazel (Ashleigh Murray); pero cuando Hazel comienza a ascender en la empresa, Nella descubre que algo siniestro está sucediendo en la empresa.

The Morning Show

Estreno: 13 de septiembre de 2023

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

“The Morning Show”, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, explora el despiadado mundo de las noticias matutinas y las vidas de las personas que ayudan a Estados Unidos a despertarse por la mañana. En la tercera temporada, el futuro de la cadena de televisión se pone en duda y las lealtades se ponen a prueba cuando un titán tecnológico se interesa por la cadena UBA. En ese punto se forman alianzas inesperadas, las verdades privadas se convierten en armas y todos se ven obligados a confrontar sus valores fundamentales, tanto dentro, como fuera de la sala de redacción.

A Million Miles Away

Estreno: 15 de septiembre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Inspirada en la historia de la vida real del ingeniero de vuelo de la NASA José Hernández, “A Million Miles Away” lo sigue a él (Michael Peña) y a su devota familia de orgullosos trabajadores agrícolas migrantes en un viaje por varias décadas, desde una aldea rural en Michoacán, México, hasta estar de 200 millas sobre la Tierra en la Estación Espacial Internacional. La aclamada escritora y directora Alejandra Márquez Abella ha creado un deslumbrante homenaje a la lealtad y tenacidad de toda la familia Hernández, así como a cualquiera que se atreva a soñar.

Love at First Sight

Estreno: 15 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Después de perder su vuelo de Nueva York a Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conoce a Oliver (Ben Hardy) en un encuentro casual en el aeropuerto que genera una conexión instantánea. Una larga noche juntos en el avión pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero al aterrizar en Heathrow, los dos se separan sin saber si se volverán a encontrar. Esta es una encantadora comedia romántica basada en la popular novela “The Statistical Probability of Love at First Sight”, de Jennifer E. Smith.

Wilderness

Estreno: 15 de septiembre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

Basado en la novela del mismo nombre de B.E. Jones, “Wilderness” presenta a la pareja británica Liv (Jenna Coleman) y Will (Oliver Jackson-Cohen), que parecen tenerlo todo: un matrimonio sólido como una roca; una nueva vida glamorosa en Nueva York; y la juventud como para sentir que tienen toda la vida por delante. Hasta que Liv se entera que Will le está siendo infiel. Esta es una retorcida historia de amor, donde unas vacaciones de ensueño se convierten rápidamente en una pesadilla viviente.

El Conde

Estreno: 15 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

“El Conde” es una comedia negra que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente, alimentando su apetito por el mal para sostener su existencia. Después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna, ya que no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón.

Cassandro

Estreno: 22 de septiembre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Saúl Armendáriz (Gael García Bernal), un luchador aficionado gay de El Paso, Texas, salta al estrellato internacional después de crear el personaje de Cassandro, el “Liberace de la Lucha Libre”. En el proceso, no sólo revoluciona el mundo de la lucha machista, sino también su propia vida. La historia, basada en una historia real, fue dirigida por Roger Ross Williams, ganador de un Oscar, y cuenta con las actuaciones de Roberta Colindrez y Perla De La Rosa, así como del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, “Bad Bunny”.

The Continental

Estreno: 22 de septiembre de 2023

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

Los fanáticos de las películas del personaje John Wick podrán disfrutar de esta serie basada en el famoso hotel para asesinos que se convirtió en un lugar icónico en las películas protagonizadas por Keanu Reeves. El origen del icónico hotel se explora a través de los ojos de un joven Winston Scott (Colin Woodell), quien se enfrenta a su pasado y navega por el enigmático inframundo del hotel, con el objetivo de asegurar su futuro dominio.