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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Embarazadas reciben orientación mensual gratuita sobre lactancia

La charla está abierta a la comunidad, sin importar dónde las familias planifiquen tener a su bebé o hayan dado a luz

1 de junio de 2026 - 10:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las piedras angulares de la estrategia para promover la lactancia materna en las últimas décadas ha sido la iniciativa de "hospitales amigos de los niños". (Shutterstock)
Las sesiones de orientación incluyen cuáles son las técnicas de agarre y posición para alimentar al bebé.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Aquellas embarazadas, madres lactantes y sus redes de apoyo tienen acceso mensual a charlas gratuitas de lactancia materna en el Hospital Auxilio Mutuo.

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Las orientaciones, que son abiertas a toda la comunidad, se ofrecen los primeros lunes de cada mes, por lo que invitan a la sesión del próximo lunes 1 de junio.

“Estas conferencias buscan acompañar a las familias desde etapas tempranas del embarazo y ofrecer herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones informadas y sentirse apoyadas durante el proceso de lactancia. Nuestro interés es crear un espacio accesible donde las personas puedan aclarar dudas, fortalecer conocimientos y prepararse con mayor confianza”, expresó en declaraciones escritas Jacqueline Rivera Santiago, gerente de Maternidad del Hospital Auxilio Mutuo y enfermera graduada.

Las sesiones que están proyectadas además para el 6 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre y 2 de noviembre de 2026, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., incluyen orientación basada en evidencia sobre preparación durante el embarazo, las técnicas de agarre y posición, las expectativas reales durante las primeras semanas, el establecimiento de la lactancia y los recursos disponibles para las familias.

Maritza Medina, educadora perinatal certificada, educadora certificada en lactancia materna y presidenta de la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico, destacó la importancia de prepararse antes del nacimiento del bebé.

“La lactancia es un proceso natural, pero también uno que se aprende. La educación durante el embarazo y el acompañamiento adecuado pueden marcar una diferencia importante en la experiencia de cada familia. Cuando una madre llega preparada, se siente más segura y cuenta con herramientas para enfrentar retos comunes con mayor tranquilidad”, sostuvo Medina.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-758-2000 extensión 1380 o al 787- 348-1010.

Tags
EmbarazoLactanciaHospital Auxilio Mutuo
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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