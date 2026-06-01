Embarazadas reciben orientación mensual gratuita sobre lactancia

Aquellas embarazadas, madres lactantes y sus redes de apoyo tienen acceso mensual a charlas gratuitas de lactancia materna en el Hospital Auxilio Mutuo.

Las orientaciones, que son abiertas a toda la comunidad, se ofrecen los primeros lunes de cada mes, por lo que invitan a la sesión del próximo lunes 1 de junio.

“Estas conferencias buscan acompañar a las familias desde etapas tempranas del embarazo y ofrecer herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones informadas y sentirse apoyadas durante el proceso de lactancia. Nuestro interés es crear un espacio accesible donde las personas puedan aclarar dudas, fortalecer conocimientos y prepararse con mayor confianza”, expresó en declaraciones escritas Jacqueline Rivera Santiago, gerente de Maternidad del Hospital Auxilio Mutuo y enfermera graduada.

Las sesiones que están proyectadas además para el 6 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre y 2 de noviembre de 2026, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., incluyen orientación basada en evidencia sobre preparación durante el embarazo, las técnicas de agarre y posición, las expectativas reales durante las primeras semanas, el establecimiento de la lactancia y los recursos disponibles para las familias.

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Maritza Medina, educadora perinatal certificada, educadora certificada en lactancia materna y presidenta de la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico, destacó la importancia de prepararse antes del nacimiento del bebé.

“La lactancia es un proceso natural, pero también uno que se aprende. La educación durante el embarazo y el acompañamiento adecuado pueden marcar una diferencia importante en la experiencia de cada familia. Cuando una madre llega preparada, se siente más segura y cuenta con herramientas para enfrentar retos comunes con mayor tranquilidad”, sostuvo Medina.