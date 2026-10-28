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“Por mis muertos” mezcla fantasmas, mentiras y mucho humor

Esta obra de teatro, protagonizada por Gerardo Ortiz e Idalia Pérez Garay, se presentará 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre de 2026

28 de octubre de 2026 - 8:46 AM

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El elenco de la obra de teatro "Por mis muertos" está compuesto por, desde la izquierda, Jonathan Cardenales, Idalia Pérez Garay, Gerardo Ortiz, Herbert Cruz y Linnette Torres.
El elenco de la obra de teatro "Por mis muertos" está compuesto por, desde la izquierda, Jonathan Cardenales, Idalia Pérez Garay, Gerardo Ortiz, Herbert Cruz y Linnette Torres. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Entre secretos guardados, reproches pendientes y una sesión espiritista que se sale de control, los muertos terminarán siendo los personajes menos problemáticos de la historia. Esa es la premisa de “Por mis muertos”, una comedia de enredos, misterio y humor que llegará al Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 30 de octubre bajo la producción de Producciones Aragua Inc.

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La puesta en escena, presentada por Florentino Rodríguez, es una obra del dramaturgo español José Warletta y cuenta con la dirección en Puerto Rico de Miguel Diffoot. El elenco está integrado por Gerardo Ortiz, quien interpreta a Madame Jacint, junto a Idalia Pérez Garay, Jonathan Cardenales, Herbert Cruz y Linnette Torres.

Ambientada en la década de 1920, la historia se desarrolla en un elegante salón donde una singular vidente convoca a varios personajes para participar en una misteriosa sesión de espiritismo, supuestamente ordenada desde el más allá. Sin embargo, lo que comienza como un solemne encuentro con los muertos pronto se convierte en una cadena de situaciones inesperadas.

A medida que avanza la trama, salen a la luz secretos, mentiras y viejos conflictos que provocan un caos cada vez mayor. Entre apariciones inesperadas, acusaciones y revelaciones sorprendentes, los personajes tendrán que enfrentarse no solo a fenómenos sobrenaturales, sino también a las verdades que han intentado ocultar durante años.

Con constantes giros y un ritmo acelerado, “Por mis muertos” mezcla elementos del vodevil, el suspenso y la comedia para construir una historia en la que las situaciones más absurdas provocan carcajadas. La pieza apuesta por demostrar que, cuando los problemas del presente se combinan con los secretos del pasado, incluso una reunión con fantasmas puede terminar convertida en un divertido desastre.

La obra subirá a escena el 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles a través de Ticketera y Ticket Center.

Tags
TeatroCentro de Bellas Artes de SanturceIdalia Pérez Garay
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