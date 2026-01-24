Idalia Pérez Garay encabeza el regreso de “Un Lorca para Estudiantes”

La casa productora Escena Latina, Inc., dedicada desde 1997 al desarrollo del teatro educativo en Puerto Rico, anunció el regreso de “Un Lorca para Estudiantes”, una propuesta escénico-pedagógica encabezada por la actriz Idalia Pérez Garay.

La producción utiliza el teatro como herramienta de apoyo al proceso educativo y como vínculo entre la literatura y los estudiantes. La puesta en escena presenta una selección de escenas dramatizadas y análisis de tres tragedias de Federico García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, “Yerma” y “Bodas de sangre”.

Mediante un formato que combina actuación, explicación y diálogo con el público, los intérpretes rompen la cuarta pared para guiar a los estudiantes en la comprensión de los símbolos, la estructura dramática y los conflictos centrales de los textos.

Pérez Garay, actriz y maestra con una trayectoria de más de seis décadas en la actuación, la dirección, la escritura, la producción y la docencia universitaria, participa como eje del proyecto. Recientemente, fue homenajeada con la dedicatoria del 54to Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Parte del elenco ha sido formado por ella, lo que refuerza el carácter educativo del montaje.

La estructura pedagógica fue desarrollada por Anamín Santiago con un recorrido accesible por las obras de Lorca que integra contexto, temas y símbolos, así como explicaciones de recursos literarios y dramáticos.

Diseñada como complemento al Programa de Español del Departamento de Educación, “Un Lorca para Estudiantes” busca fortalecer la comprensión lectora, el análisis literario y el pensamiento crítico. La obra está dirigida a estudiantes de nivel intermedio y superior.

La producción cuenta con la dirección de Miguel Diffoot y un elenco integrado por José Luis Gutiérrez, Anamín Santiago, Edwin Emil Moró, Cecilia Argüelles, Anthony Mejías, María José Curcio, Jorge Alexander, Noryzel García, Dianne D’Oleo y Syndia N. Rivera. El equipo creativo incluye la producción de Jhosean Calderas y José Santana; escenografía de Israel Franco Müller; vestuario de Marisocorro Pérez; maquillaje y peluquería de Ricky Diadonné; diseño de luces de Orlando Carreras y fotografía de Will Omar Pérez.