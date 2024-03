Idalia Pérez Garay, Alba Nydia Díaz y Sonia Valentín se reencuentran en clásico puertorriqueño

No hay nada mejor que compartir y trabajar entre amigos, ya que la dinámica tiende a ser más distendida y se disfruta más. En el caso de las veteranas actrices Idalia Pérez Garay, Alba Nydia Díaz y Sonia Valentín, actuar en la obra de teatro “Los soles truncos” es un reencuentro profesional que, más allá de un simple trabajo, es una reunión de amigas que hace tiempo que no trabajan juntas o que no habían tenido la oportunidad de hacerlo.

Este clásico del teatro puertorriqueño, escrito por René Marqués en 1959, se presentará a partir del 15 de marzo en Centro de Bellas Artes de Santurce, en la sala de teatro que, casualmente, lleva el nombre del autor de la pieza. En esta ocasión, la obra estará dirigida por la joven dramaturga Mariana Quiles, quien adaptó la pieza y le añadió varios elementos que le darán un giro diferente y muy interesante.

“Este montaje que hizo Mariana, que es totalmente distinto a lo que yo había actuado hace 22 años, ofrece otro tipo de dirección, otro montaje, otros elementos que no se habían realizado. Me parece muy interesante lo que está haciendo a nivel de dirección, porque se sale del patrón de lo que usualmente se había hecho y eso me encanta”, indicó Alba Nydia Díaz, quien durante su larga carrera ha actuado en la mayoría de los clásicos teatrales locales e internacionales.

Las tres actrices formaron parte del elenco de esta obra en algún momento de sus carreras, coincidiendo en la misma puesta alguna de ellas, pero nunca las tres a la vez, algo que aprecian y disfrutan de esta nueva experiencia.

En el caso de Valentín, la primera vez que trabajó en la obra fue en 2002 y compartió escenario con Alba Nydia Díaz y Lydia Echevarría. En aquella ocasión, formó parte de la obra prácticamente por casualidad, ya que tuvo que sustituir a la actriz Gladys Rodríguez, quien enfermó y fue hospitalizada. De un día para otro, Valentín tuvo que aprenderse sus parlamentos y subir a escena sin tiempo para ensayar, un episodio que ha pasado a formar parte de las leyendas del teatro puertorriqueño.

“En esta ocasión, lo estoy disfrutando más y el proceso ha sido distinto, porque he podido trabajar la parte psicológica y emocional del personaje, que en aquel momento por la prisa y lo accidentado del proceso no lo pude hacer”, añadió Valentín, quien hará el papel de Hortensia. “Este papel, aunque no tiene tanto parlamento como los otros dos personajes principales, es uno sumamente importante, ya que ella mueve la trama y sin ella, no habría razón de existir del planteamiento de René Marqués”.

En el caso de Alba Nydia Díaz, caracteriza a Emilia, igual que hace 22 años, pero en esta ocasión considera que sus propias experiencias de vida le permitirán darle mayor profundidad. “Al estar más joven cuando la hice en aquel momento, no tenía las vivencias y no me había nutrido de lo que es el paso del tiempo. Cuando la hice, mis padres estaban vivos y, 22 años después, ahora que la estoy haciendo, ya sé lo que son las pérdidas emocionales, las pérdidas que te marcan”, explicó Díaz, minutos antes de que comenzara uno de los ensayos de “Los soles truncos”, llevado a cabo en un salón en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Eso te enriquece como actriz. Cuando actúas, todas esas vivencias que están ahí a flor de piel salen a flote y te hacen mejor”.

Para Pérez Garay, el mensaje que lleva la obra es uno sumamente poderoso y muy actual, que va a la par con situaciones actuales como el abandono de los ancianos y la gentrificación. “Mi personaje, Inés, al igual que el de Alba Nydia, es una señora bien viejita, que está desamparada, en la miseria, con hambre y totalmente abandonada por el mundo exterior. Ambas están en defensa de esta casona en el Viejo San Juan, que representa a Puerto Rico, si vamos a ver”, destacó Pérez Garay, quien se ha destacado en un sinnúmero de obras de teatro, incluyendo “Quíntuples”, de Luis Rafael Sánchez. “Es una metáfora y un mensaje que estaba dando René Marqués en aquel momento de que había que defender la patria y los valores. Algo que todavía está muy vigente”.

Etapas profesionales

Para las tres actrices, esta obra de René Marques llega en un momento de sus vidas donde están manejando distintas etapas tanto a nivel profesional, como personal. Pérez Garay, quien se retiró de la Universidad de Puerto Rico en el 2006, llevaba siete años sin tener un papel estelar en una obra de teatro en la isla, aunque el año pasado ya había tenido un papel menor en “La carreta”.

En el caso de Díaz, este es el primer proyecto que hace desde que anunciara su retiro de la televisión en septiembre de 2023. “Estoy felizmente retirada. Empecé demasiado joven a trabajar. Desde los 14 años, yo no supe lo que era otra cosa en la vida más que actuar y creo que ahora es el tiempo de empezar a bajar revoluciones. Yo me he disfrutado la vida, pero me la voy a disfrutar más cada día”, destacó la actriz y productora que trabajó por los pasados 18 años en WAPA TV. “Me voy a disfrutar más mi relación con mi compañero, tengo más tiempo para él, para mí, para sembrar y para estar en la casa. Además, voy a actuar y trabajar exclusivamente en aquello que me mueva la fibra, el corazón y que me dé placer”

Por su parte, Valentín también trabajó muchos años en WAPA TV, junto a Díaz, y desde hace varios meses comenzó un nuevo reto en TeleOnce, donde produce y anima el programa “En la mañana”. “Llevaba muchos años que quería compartir en un escenario con Alba Nydia y con Idalia también, ya que es una persona que he admirado muchísimo. Así que, este es un momento bien interesante que voy a atesorar siempre”, mencionó la también cineasta. “Había aceptado hacer este papel antes de empezar en las mañanas de nuevo y ahora me estoy levantando todos los días a las 3:00 a.m., por lo que no sé cómo voy a estar despierta en la función del viernes en la noche”, añadió mientras reía.

Obras clásicas

“Los soles truncos” es considerada como una obra del teatro clásico puertorriqueño, como sería “La carreta”, también escrita por Marqués, o “Tiempo muerto”, de Manuel Méndez Ballester, entre otras. Con el paso de los años, son cada vez menos las puestas en escena de este tipo de obra, algo que en opinión de Pérez Garay no debería ocurrir.

“El teatro tiene que existir en todas sus formas. Desde obras de comedia, algunas fuertes de tono o de una temática liviana, pero tiene que coexistir al lado de formas más tradicionales de teatro, conservando los clásicos de literatura dramática universal. Hay que hacer a Calderón de la Barca, hay que hacer a Shakespeare, hay que hacer a Moliere y los clásicos locales”, explicó Pérez Garay, quien a lo largo de su carrera también fue profesora y directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “El público puertorriqueño es, a pesar de que digan lo contrario, muy sofisticado. Si aquí se hace “Hamlet” o “Fuenteovejuna”, la gente las va a ver al teatro. Tenemos que hacer teatro de obras serias como ‘Los soles truncos’ y hay que conservar los clásicos del teatro puertorriqueño como ‘La carreta’, ‘Tiempo muerto’, ‘La encrucijada’ y ‘Los dedos de la mano’, entre otros”.

Bajo la producción de Florentino Rodríguez y Producciones Aragua, los boletos de “Los soles truncos” están disponibles en TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes, llamando al 787-792-5000 y 787-620-4444 respectivamente. Para información de las funciones estudiantiles, los interesados pueden comunicarse con Nereida Acevedo, al 787-449-4444.