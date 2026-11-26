Hoy, Día de Acción de Gracias, la familia de la presentadora de televisión Alexandra Fuentes enfrenta una pérdida irreparable ante el fallecimiento de su mascota Morena.

La perrita Morena dejó de ser únicamente de la familia de Fuentes, puesto que a través de los videos que la presentadora compartía en sus redes sociales la mascota se convirtió en una querendona de muchos puertorriqueños junto a Ofelio. Ayer, miércoles, Fuentes y su esposo David Bernier comunicaron la triste noticia de su fallecimiento.

La animadora del programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo, señaló que hoy en sus peticiones de agradecimiento estará una muy especial: “dar gracias por el privilegio de haber compartido nuestro tiempo juntas”.

¿Qué le ocurrió a la perrita?

La institución veterinaria que atendió a Morena reveló lo que le sucedió a Morena, la perra de casi 9 años que falleció en medio de una cirugía exploratoria de su abdomen. Morena fue atendida en Alejandrino Animal Hospital y el centro veterinario compartió una publicación con la situación de salud que enfrentó la perrita.

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De luto Alexandra Fuentes: la estremecedora reacción de su perrito La conductora de televisión sufre la pérdida de su perrita Morena.

“Morena siempre fue muy saludable y estaba próxima a cumplir 9 años de edad. Para perspectiva, eso equivaldría a alrededor de 65 ‘años humanos’ para su raza. Hace apenas un día comenzó a tener vómitos y diarreas. Sus guardianes rápidamente identificaron que algo no estaba bien. Se le realizaron laboratorios y radiografías, y en consulta con radiólogo se determinó que tenía varias obstrucciones gastrointestinales. El único tratamiento en este escenario es cirugía exploratoria urgente”, explicó el centro veterinario.

La recomendación para las obstrucciones gastrointestinales fue que Morena entrara a sala de operaciones.

“Al explorar su abdomen se encontraron múltiples áreas severamente laceradas por obstrucción y mucha inflamación generalizada. Su cuerpo estaba atravesando una situación crítica que provocó un paro cardíaco durante el procedimiento. Luchamos por ella hasta el último momento, implementando todas las medidas posibles para darle una oportunidad de continuar pero hoy nos toca despedirla con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estuvo en nuestras manos. Gracias a su familia humana por poner su salud en nuestras manos hace 6 años. Morena fue y siempre será muy especial para nosotros”, explicaron sobre la causa de muerte de la perrita.