La familia de la presentadora de televisión y productora Alexandra Fuentes se enfrenta a una pérdida muy triste: su mascota, una perrita llamada Morena, murió. Así lo anunció la propia Fuentes en sus redes sociales.

“No sé cómo se describe este dolor. Busco el consuelo, pero se me hace imposible porque a mi mente solo llegan los recuerdos de lo feliz que me hacías”, lee el mensaje colgado por la presentadora en su cuenta de Instagram junto a fotos de su querida mascota.

“Ya no vas a virar para darme el besito antes de irte al campamento, ni a despertar a David de madrugada para que te atendiera mientras tú cuidabas de mi sueño”, continúa.

La animadora sostuvo que su corazón quería “explotar de tristeza” ante la desoladora muerte de Morena, quein, según la publicación, la acompaño hasta en la crianza de sus hijos.

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“Gracias, mi Morenita, por tu amor, por tu protección y por ser parte de la crianza de mis hijos. Mañana daré gracias por el privilegio de haber compartido nuestro tiempo juntas. Hoy me duele el alma. Te amo, Morena”, concluye el breve homenaje de la presentadora a su mascota.

Fuentes suele compartir en sus redes sociales momentos de diversión junto a sus mascotas, así como las ocurrencias de sus compañeros de cuatro patas. Según Telemundo PR, Morena, una cariñosa Goldendoodle, llegó a la familia Bernier Fuentes en 2018.