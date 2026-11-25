Dávila quien compitió en tres ocasiones por la corona de Miss Universe Puerto Rico amplía la posibilidad de convertirse en la nueva soberana puertorriqueña tras el anunció que hizo esta tarde la organización de Miss Grand Puerto Rico sobre el retiro de la candidata de la próxima edición del Miss Grand International All Stars.

“La organización Miss Grand Puerto Rico informa que Génesis Dávila ha tomado la decisión de no participar en la próxima edición de MGI All Stars, debido a circunstancias recientes que requieren que asuma compromisos previamente adquiridos. Si bien esta decisión responde a circunstancias ajenas a nuestra organización, respetamos su determinación y le deseamos el mayor de los éxitos”, reza el comunicado compartido en las redes sociales del certamen local.

PUBLICIDAD

1 / 18 | Recordamos el paso de Génesis Dávila por los certámenes de belleza. La modelo puertorriqueña Génesis Dávila cuenta con veteranía en el mundo de los concursos. - Archivo 1 / 18 Recordamos el paso de Génesis Dávila por los certámenes de belleza La modelo puertorriqueña Génesis Dávila cuenta con veteranía en el mundo de los concursos. Archivo Compartir

Con la histórica victoria de Barreto como Miss Universe 2026 queda la vacante para una nueva reina boricua cumple que cumple con los compromisos de Miss Universe Puerto Rico.

Miss Grand Puerto Rico comunicó, además, que la organización trabajó con Dávila para su preparación y participación en la competencia internacional.

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a los diseñadores, colaboradores, patrocinadores, equipo de trabajo y a todos aquellos que depositaron su confianza en este proyecto. Miss Grand Puerto Rico reafirma su compromiso de continuar trabajando por el crecimiento de nuestra organización y la representación de Puerto Rico en escenarios internacionales”, concluye el mensaje de Miss Grand Puerto Rico, en relación a la determinación de Dávila de no continuar en el certamen internacional.

Otra de las que se mencionaba como posible sucesora es Viviane Díaz Arroyo, Miss Aguas Buenas y segunda finalista, en caso que Dávila no estuviera disponible.

Sin embargo, al momento, la organización de Miss Universe Puerto Rico no ha anunciado oficialmente quién ocupará el puesto de Barreto. En un comunicado divulgado tras la victoria de la boricua, la franquicia y Wapa Media adelantaron que próximamente ofrecerán información sobre los próximos pasos luego de la histórica coronación.

Franquicia local celebra la sexta corona para Puerto Rico

Para la franquicia de Miss Universe Puerto Rico y Wapa Media, el resultado de anoche representa la culminación de un trabajo colectivo, de meses de preparación y de un compromiso compartido con llevar el nombre de Puerto Rico a lo más alto del escenario internacional.

“Hoy Puerto Rico celebra mucho más que una corona. Celebra a una mujer que creyó en sus capacidades, que abrazó su historia y que demostró que no hay una sola manera de alcanzar los sueños. Jennifer representa la fortaleza, la preparación y la determinación de las mujeres universales. Para nuestro equipo, ha sido un privilegio acompañarla en este camino y verla convertirse en la nueva Miss Universe, precisamente en nuestra casa. Esta victoria también pertenece a cada persona que trabajó, apoyó y creyó en este proyecto desde el primer día”, expresó Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, mediante declaraciones escritas.

Barreto es la segunda Miss Universe boricua en ser coronada en suelo puertorriqueño, después de Denise Quiñones en 2001.