Así lució Jennifer Barreto en su primera mañana como Miss Universe 2026: aquí las imágenes
La puertorriqueña compartió sus primeras fotografías oficiales tras conquistar la sexta corona universal para la isla
25 de noviembre de 2026 - 4:11 PM
25 de noviembre de 2026 - 4:11 PM
Un nuevo capítulo comenzó para Jennifer Barreto.
Tras una noche histórica en la que conquistó la corona de Miss Universe 2026, la puertorriqueña protagonizó sus primeras fotografías oficiales como reina universal, tomadas durante la mañana siguiente a su victoria.
“Su primera mañana como Miss Universe”, compartió la organización del certamen junto a las imágenes de la nueva soberana, quien ahora inicia una etapa marcada por compromisos internacionales, oportunidades y la responsabilidad de representar a las mujeres alrededor del mundo.
De hecho, la puertorriqueña hará este sábado su primera aparición pública oficial como reina universal durante el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más emblemáticos de la temporada festiva en Estados Unidos y que este año fue pospuesto. Los puertorriqueños podrán acompañar a la nueva reina universal en este importante compromiso desde las 9:30 a.m. a través de Telemundo Puerto Rico, cadena que transmitirá en español el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la conducción de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Además, se podrá ver en el canal NBC a través de Liberty Puerto Rico.
“Ayer, un sueño se hizo realidad. Hoy, Jennifer despierta ante un nuevo capítulo lleno de propósito, posibilidades infinitas y un universo de oportunidades. Y esto es solo el comienzo”, expresó la organización en sus redes sociales.
Con su triunfo en la edición número 75 del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la boricua sumó la sexta corona universal para la isla, tras las victorias de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).
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