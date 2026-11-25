Menos de 48 horas después de conquistar la corona de Miss Universe 2026 en Puerto Rico, Jennifer Barreto se prepara para vivir otro momento especial en su recién estrenado reinado. La puertorriqueña hará este jueves su primera aparición pública oficial como reina universal durante el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más emblemáticos de la temporada festiva en Estados Unidos.

La participación de la boricua llega en un momento particularmente significativo. Tras ser coronada ante miles de fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ahora tendrá la oportunidad de presentarse ante una audiencia internacional durante una edición histórica de la parada, que este año celebra 100 años de tradición en las calles de Nueva York.

1 / 10 | Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo . La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Su presencia en el desfile también servirá como la continuación de una celebración que todavía se siente en toda la isla. La representante de San Sebastián se convirtió el martes en la sexta puertorriqueña en ganar Miss Universe, devolviendo la corona a Puerto Rico por primera vez desde el triunfo de Zuleyka Rivera en 2006. La victoria, lograda ante una multitud que abarrotó el Coliseo de Puerto Rico, desató una ola de entusiasmo entre los seguidores del certamen dentro y fuera del país.

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“No soy perfecta”: el mensaje de Jennifer Barreto tras conquistar Miss Universe 2026 Captado en video: lo primero que dijo tras hacer historia en su propia tierra.

Más allá de la corona, Barreto también hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en alzarse con el título de Miss Universe, un hito que ha sido ampliamente celebrado por quienes ven en su triunfo una muestra de cómo ha evolucionado el certamen a través de los años.