A minutos del triunfo de Jennifer Barreto como la nueva Miss Universe 2026, la madre de la reina de belleza, Alicia Mora González, reveló que lo más que deseaba era ir corriendo abrazar a su hija por su histórica victoria.

En medio de la emoción y el orgullo, la progenitora de la nueva reina universal agradeció el respaldo de Puerto Rico y destacó la tranquilidad con la que su hija enfrentó el certamen celebrado en la noche del martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La emoción de ver a su hija lograr la sexta corona para Puerto Rico, siendo la primera madre y mujer casada en ganar el título universal le resultó inexplicable en palabras ante un Choliseo eufórico que celebró en grande su triunfo.

“Lo que quiero es verla y abrazarla”, expresó emocionada al hablar de su deseo de reencontrarse con Barreto, a preguntas de la reportera Katiria Soto de Noticentro de Wapa Televisión.

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Jennifer Barreto y su madre Alicia Mora (Instagram)

La progenitora contó que había conversado con ella durante la mañana del certamen y que la encontró tranquila, enfocada en disfrutar la experiencia, sin dejarse consumir por la presión y los nervios de la competencia.

“Me dijo: ‘Mami, solamente me lo quiero disfrutar’. Y así lo hizo, y se notó que se lo disfrutó”, narró.

Para la madre de la nueva Miss Universe, el triunfo también representa un mensaje poderoso sobre la capacidad de las mujeres de asumir distintos roles y perseguir sus sueños sin que la maternidad o el matrimonio sean impedimentos.

La Organización de Miss Universe anunció en el 2022 el cambio de reglas para permitir la participación de mujeres casadas, divorciadas, embarazadas y con hijos. La medida que entró en vigor oficialmente a partir de la edición de 2023.

“Me siento súper orgullosa de la plataforma porque está demostrando, primero, que podemos ser madres, esposas, tías, hermanas, de todo, de todo un poco, definitivamente”, subrayó Mora.

La madre de Barreto narró que el momento decisivo de la competencia, fue cuando Barreto se enfrentó a la representante de República Dominicana, Melissa Núñez, primera finalista. Ambas estaban agarradas de las manos, mientras Mora dijo que se mantuvo en oración y agradecimiento por la oportunidad que tuvo su hija de llegar hasta esa etapa del concurso.

“Estaba orando, dándole gracias a Dios por la oportunidad de que Jennifer ha podido llegar hasta aquí. Nada más por llegar hasta aquí, para mí es una reina, una princesa, definitivamente. Pero ahora es del universo”, sostuvo.

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Asimismo, agradeció a los puertorriqueños que acompañaron a Barreto durante el proceso, enviándole mensajes de apoyo, manteniéndola en sus oraciones y celebrando cada paso de su participación.

“Les doy las gracias a Puerto Rico completo. Nos mantuvieron en su corazoncito y en sus oraciones, y estuvieron siempre apoyando a Jennifer. Eso fue algo bien grande”, puntualizó.