Tras asegurar su lugar entre las cinco finalistas de Miss Universe 2026, las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico se enfrentaron a la ronda de preguntas del jurado, en la que cada una tuvo la oportunidad de demostrar por qué merece la corona universal.

La isla acogió esta noche la gran final de la edición 75° del famoso certamen de belleza, y que a lo largo de las pasadas semanas reunió a 116 candidatas de distintos países con un mismo sueño: la corona universal.

Miss Filipinas, Bea Millan Wondorski

Después de 75 años, ¿cómo convencerías a tus hijas de que la misión de Miss Universe todavía es relevante?

Estoy muy honrada de ser parte del aniversario 75 porque honra el pasado, el presente y el futuro de las mujeres. Estoy a la espalda de las mujeres que vinieron antes de mí, que creyeron en un futuro más amable y brillante, y usaría su sabiduría para guiar el presente para que podamos construir el futuro que todos merecemos. Usaría mi experiencia en la arena internacional para trabajar con las Naciones Unidas, para continuar mi trabajo advocando por las comunidades desplazadas por el clima y por las voces vulnerables en todo el mundo. Muchas gracias.

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Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington

¿Cómo podemos crear un mundo donde todas las mujeres se sientan valoradas?

Hola, Puerto Rico. Lo que estoy haciendo aquí hoy como una concursante del Miss Universe. Me paro aquí porque crecí siendo una niña extremadamente tímida y reservada, no creía en mi misma, pero al salir de mi zona de comodidad estoy aquí para demostrar que aunque venga de una nación pequeña podemos cultivar el cambio. Y estoy lista para poner a Nueva Zelanda de vuelta en el mapa. Porque hasta la chispa más pequeña puede encender el fuego. Gracias, Puerto Rico.

Miss Venezuela, Clara Vega Goetz

¿Qué es lo más hermoso de ti que no podemos ver?

Muchas gracias por tu pregunta. ¡Que rico, Puerto Rico! ¡Buenas noches! Lo más hermoso que no puedes ver es mi autenticidad.Ese brillo interno, esa verdadera belleza está adentro. Y como tu siguiente Miss Universe, yo planifico usar esta bandera de autenticidad, de compartir el mundo a través de mis ojos, para que cada mujer pueda sentirse suficiente para dejar que esa belleza brille. ¡Gracias!

1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Miss República Dominicana, Melissa Núñez

¿Cuál es el mejor modo para que los jóvenes sus voces sean escuchadas por los que tienen poder?

¡Buenas noches, Puerto Rico y República Dominicana! Debemos desarrollar nuestras personalidades a una edad joven. Debemos tener a nuestros padres que nos educen sobre lo que creemos, nuestra moral, nuestros estándares desde una edad muy joven, lo que los llevará a tomar decisiones conscientes y empoderar a los individuos. Soy una mujer que se basa en la resiliencia, en los ejemplos. Y creo que estos valores se instalan en mí a una edad joven y me ayudan a servir en mi futuro. ¡Gracias, República Dominicana!

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Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto

Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca debemos perder?

La inteligencia artificial llegó en nuestras vidas para quedarse.Yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia. Lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos es difícil. Por eso, a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial. Sabios seremos de utilizarla responsablemente.