A solo horas de que se lleve a cabo la edición 75 de Miss Universe 2026 en suelo boricua en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la madre de la candidata puertorriqueña Jennifer Barreto, Alicia Mora González, le dedicó un emotivo mensaje.

Con un recorrido de fotografías que van desde el momento de su nacimiento, su niñez, adolescencia y hasta su más reciente etapa como reina, su progenitora desbordó su corazón lleno de amor, orgullo y gratitud a Dios.

“Hoy, en un día tan especial, quiero compartir un pedacito de tu historia a través de estas fotos, desde el día en que naciste hasta hoy, celebrando cada etapa, cada paso y cada una de tus victorias. Parece que fue ayer cuando te sostuve por primera vez entre mis brazos, sin imaginar todos los momentos maravillosos que la vida nos permitiría vivir”, dijo acerca de su hija, quien representó al pueblo de San Sebastián en el certamen nacional.

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“He sido testigo de tus sueños, tus esfuerzos, tus lágrimas, tus sacrificios y, sobre todo, de esa valentía que siempre te ha caracterizado para luchar por lo que deseas. Hoy te toca brillar ante el universo, y a mí, como madre, me toca contemplarte con el corazón lleno de amor, orgullo y gratitud a Dios por permitirme ser parte de tu historia”, continuó.

“Hija mía, disfruta cada instante, confía en ti y recuerda que ningún resultado podrá cambiar la grandeza de la mujer en la que te has convertido. El universo podrá coronarte hoy, pero yo te coroné en mi corazón desde el día en que naciste. Si la vida me diera la oportunidad de volver a elegir, elegiría mil veces ser tu mamá y acompañarte en cada uno de tus pasos.¡Vuela alto, mi niña! Que Dios te abrace, te proteja e ilumine tu camino. Hoy el mundo te mira con admiración, mientras yo te miro con el mismo amor de aquel primer día. ¡Te amo infinitamente, Jennifer! ¡Vamos, mi reina! ¡Vamos, Puerto Rico!“, destacó la orgullosa madre.

¿Dónde se podrá ver el certamen?

En Puerto Rico, todas las transmisiones serán por Wapa TV y Wapa.tv

Antesala: 8:00 p.m. a 9:00 p.m.