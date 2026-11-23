Gran fiesta con pantalla gigante en San Sebastián en honor a Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico
La beldad boricua representó al pueblo pepiniano en el certamen local
23 de noviembre de 2026 - 4:37 PM
23 de noviembre de 2026 - 4:37 PM
El evento “Pepino Arte Vivo” que se celebraría mañana martes, se convertirá en una edición especial, con motivo de la celebración de Miss Universe 2026, en honor a la candidata puertorriqueña Jennifer Barreto, quien representó al pueblo de San Sebastián en el certamen local.
Desde las 6:00 de la tarde, el Paseo 24 de Septiembre, calle Luis Muñoz Rivera del centro urbano de San Sebastián, recibirá a todas las familias, amigos y vecinos de otros pueblos, para apoyar a los artesanos locales, disfrutando de una noche diferente, haciendo honor al concepto “¡En San Sebastián Se Vive Mejor!“.
“Mañana martes, nuestro tradicional encuentro con el arte, la cultura y la gastronomía se llena de humor y emoción con la participación especial de los personajes Morci y Cuajo. Además, nos uniremos como pueblo para apoyar a nuestra reina, Jennifer Barreto, disfrutando de la transmisión en pantalla gigante del certamen de Miss Universo”, señaló el alcalde de San Sebastián, Eladio “Layito” Cardona Quiles, en declaraciones escritas.
Al mismo tiempo, destacó que Barreto construyera una carrera profesional vinculada a la psicología, el trabajo social y la prevención de situaciones de violencia.
“Estamos muy satisfechos de tener una reina de gran calidad humana y profesional, particularmente luego de la excelente presentación de anoche. Todos en San Sebastián estamos celebrando con nuestra reina”, finalizó Cardona Quiles en referencia a la competencia preliminar, llevada a cabo el domingo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
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