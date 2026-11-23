Un espectáculo con sello puertorriqueño dará inicio a la final de Miss Universe 2026
Conoce los artistas que se presentarán este martes en la noche final en el Coliseo de Puerto Rico
23 de noviembre de 2026 - 2:17 PM
23 de noviembre de 2026 - 2:17 PM
La apertura de la noche final de Miss Universe 2026, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tendrá un sello muy puertorriqueño con un espectáculo musical encabezado por tres grandes exponentes del talento femenino de la isla: La India, Denise Quiñones y Didi Romero.
Bajo la dirección del reconocido maestro y director musical Ángel “Cucco” Peña, la canción “Somos fuerza, somos voz”, creada especialmente para esta histórica edición del certamen en Puerto Rico, rendirá homenaje a las mujeres, su fortaleza, talento y empoderamiento.
A través de la música, el espectáculo unirá a tres generaciones de artistas boricuas en una noche en la que se coronará a una nueva reina de belleza universal.
Además, se esperan otras presentaciones artísticas para complementar los desfiles de la velada.
El martes se anunciará el grupo de semifinalistas, compuesto por las 30 candidatas que tuvieron el mejor desempeño durante la competencia preliminar en traje de baño y vestido de gala.
Cabe destacar que esta selección también tomará en cuenta la puntuación obtenida durante las entrevistas con el jurado, celebradas a puertas cerradas el pasado jueves.
El presentador de televisión Mario López y Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, estarán a cargo de conducir la gran final del certamen.
Por su parte, Miss Universe 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz estadounidense Zuri Hall tendrán a su cargo los comentarios durante la transmisión.
Finalmente, Miss Universe 2025, Fátima Bosch, entregará la corona a su sucesora. La nueva pieza, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”, fue creada por el reconocido diseñador George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París.
La joya está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes.
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