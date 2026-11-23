Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea participó esta mañana en el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día donde reveló seis de sus candidatas favoritas a coronarse mañana, martes, en el certamen internacional que se celebra en la isla.

Alicea no titubeó a la hora de mencionar las delegadas que a su juicio tuvieron un excelente desempeño en la competencia preliminar que se llevó a cabo, ayer, domingo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Unas 116 delegadas compiten este año en la edición 75, Diamante de Miss Universe.

La exreina de belleza destacó entre sus favoritas a Puerto Rico, Jennifer Barreto, por lo “impecable” de su participación en el desfile de traje de baño y en el vestido de gala, denominado “Cisne blanco”.

¡El misterio del cisne! El momento de gala de Jennifer Barreto en Miss Universe Sin el acostumbrado brillo de los certámenes de belleza, la anfitriona de Puerto Rico se lució vestida de blanco durante la competencia preliminar. Mira lo que hizo en el escenario.

“Ella no tuvo fallas. Tuvo un dominio de escenario espectacular, de cámaras... supo hacer la diferencia entre la energía en el desfile de traje de baño y la pasarela que es más movida, dinámica y jovial, mientras que en la pasarela de traje de gala se vio súper elegante. Es un vestido que tenía buen entalle, se veía larga y la forma en que lo llevó. ¡Esa mujer estaba flotando! Ella literalmente parecía un cisne sobre el agua”, detalló con entusiasmo Alicea.

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“Jennifer con la imponencia que tiene y con el vestido blanco destacaba entre muchas de las candidatas”, añadió.

La exreina de belleza logró en el 2025 clasificar al grupo de las 12 semifinalistas del Miss Universe en Tailandia. Desde su experiencia, señaló que la organización siempre va a buscar una mujer imponente que represente a la plataforma universal en cada rincón.

En ese grupo de candidatas de impacto señaló que Puerto Rico tiene un espacio, al igual que las delegadas de Venezuela, Filipinas, Nueva Zelanda, Francia y Colombia a quienes ven ve con posibilidades reales de ser Miss Universe 2026. Ese grupo de delegadas son sus favoritas en esta edición.

Alicea adelantó que Barreto tiene varias opciones para cambiar de vestido de gala en la noche final. Esa determinación, dijo la tomaría la candidata, junto a Yizette Cifredo, directora de la franquicia local y Edgar Ramos, el estilita de moda de la reina puertorriqueña.

“Si Jennifer decide quedarse con el vestido blanco para mí está bien, porque esa mujer lo va a llevar espectacular. Ya vemos que es un vestido que funciona. Si decide sacar uno nuevo va a funcionar, porque para mí no es el vestido. Vimos ayer que era un vestido sencillo, pero es como la reina lo camina, lo proyecta. El traje es lo de menos”, puntualizó Alicea.