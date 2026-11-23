La comunicadora y actriz dominicana Francisca junto a su esposo, el empresario Francesco Zampogna , esperan a su cuarto bebé y agrandar su familia a seis.

Este lunes se dio a conocer la buena noticia a través de la revista People en Español, con una serie de fotografías en las que posa el matrimonio junto a sus hijos Gennaro Antonino, Franco Raffaele y Raffaella Eleanor.

“Me siento muy bendecida, muy agradecida, contenta, también pidiéndole a Dios mucha sabiduría”, dijo la presentadora de Despierta América, de Univision, quien en las fotografías muestra su estado de embarazo.

En septiembre de 2025, la dominicana contó a Hola cómo estaba viviendo la maternidad con sus tres retoños y dejó abierta la posibilidad de tener más hijos, aunque en ocasiones anteriores había dicho que se quedarían con tres.