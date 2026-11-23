Francisca está embarazada de su cuarto hijo
La actriz y presentadora de “Despierta América” es madre de Gennaro Antonino, Franco Raffaele y Raffaella Eleanor
23 de noviembre de 2026 - 1:20 PM
23 de noviembre de 2026 - 1:20 PM
La comunicadora y actriz dominicana Francisca junto a su esposo, el empresario Francesco Zampogna, esperan a su cuarto bebé y agrandar su familia a seis.
Este lunes se dio a conocer la buena noticia a través de la revista People en Español, con una serie de fotografías en las que posa el matrimonio junto a sus hijos Gennaro Antonino, Franco Raffaele y Raffaella Eleanor.
“Me siento muy bendecida, muy agradecida, contenta, también pidiéndole a Dios mucha sabiduría”, dijo la presentadora de Despierta América, de Univision, quien en las fotografías muestra su estado de embarazo.
En septiembre de 2025, la dominicana contó a Hola cómo estaba viviendo la maternidad con sus tres retoños y dejó abierta la posibilidad de tener más hijos, aunque en ocasiones anteriores había dicho que se quedarían con tres.
En esta ocasión, narró a People cómo fue la reacción de su esposo. “Francesco se puso como si fuera la primera vez que iba a ser papá. Cuando le dije, me abrazó y me dijo: Oh my God, vamos a tener un bebé”, indicó a la vez que resaltó estar muy contenta de que Dios le haya confiado otro bebé.
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