1 de octubre de 2025
78°nublado
Francisca Lachapel confiesa si tendría más hijos: “Uno no sabe nunca dónde la vida te vaya a llevar”

La presentadora de “Despierta América” y madre de dos niños, dio a luz en julio a su hija Raffaella

1 de octubre de 2025 - 10:12 PM

Francisca Lachapel es madre de tres hijos. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La presentadora Francisca mostró a su hija Raffaella Eleonor, de dos meses de nacida, en una portada junto a su familia, su esposo Francesco Zampogna, y sus dos hijos, Gennaro, de cuatro años, y Franco de 19 meses.

La dominicana contó a Hola cómo está viviendo la maternidad con sus tres retoños y dejó abierta la posibilidad de tener más hijos, aunque en ocasiones anteriores había dicho que se quedarían con tres.

Al ser cuestionada por la revista sobre si piensa agrandar la familia, la presentadora respondió: “Pregúntale a Francesco...”.

Pero al parecer él sí quiere... ¿tú quieres más?”, le preguntaron y dijo: “Preguntar por más hijos a una mujer en posparto, eso es, como dicen en buen dominicano, ‘guayarte’ de una. Te va a decir: ‘¡Olvídalo. No, ya cerramos!’”.

Por su parte, el empresario italoamericano dijo que quiere dos más. Ante esto la respuesta de Francisca fue “¿Aire? Mejor un whiskey”, dijo con risas.

Sobre si se visualiza en el futuro solamente siendo mamá, la conductora de “Despierta América”, dijo que, aunque sus hijos y familia es su proyecto más importante también le gusta trabajar en lo que hace.

Tengo un equipo, tengo gente que también le gusta verme de esa manera y saben que a mí me gusta lo que hago, por eso puedo dar un chance en regresar, en retomar, de hacer eso que tanto me apasiona, por lo que tanto luché y lo que siempre soñé. Ahora, no sé, uno no sabe nunca dónde la vida te vaya a llevar. Apenas Raffaella tiene dos meses, no sé qué tan difícil sería”, expresó sobre su hija, que nació por parto natural el pasado 24 de julio.

“Fue muy emocionante porque también es la primera vez que tuve la oportunidad de sacar a mi propia hija. Tuve una doctora que me dijo: Dame la mano, pásame tus manos y tú sácala”, contó en ese momento en el programa matutino de Univision.

Francisca Lachapel gana Nuestra Belleza Latina

Francisca Lachapel gana Nuestra Belleza Latina

La boricua Catherine Castro llegó segunda finalista y recibió una beca para estudios actorales en Televisa

