Francisca Lachapel anuncia su tercer embarazo

“No sé cómo va a ser. Siento que tengo un círculo de apoyo muy fuerte y que me hace estar en paz, que es mi mamá, mi esposo, tengo mucha gente que me quiere y que me ayuda, y yo sé que no lo voy a hacer sola. Yo tengo dos —uno de 3 años y uno de 11 meses— y sí, es un poquito trabajoso, pero al final del día, yo he entendido siempre como mamá, que son solo etapas. Todo pasa y pasa muy rápido, entonces trato, dentro de lo que pueda, de disfrutármelo. Soy bendecida, yo no me puedo quejar, porque tengo mucha ayuda”, respondió Lachapel a la pregunta de People sobre cómo lograría cuidar a tres hijos.